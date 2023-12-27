Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2024 году
Автор: БК
27 декабря 2023
46-й смотр пройдет с 19 по 26 апреля
Руководство Московского международного кинофестиваля объявило даты смотра на следующий год.
46-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля. Основной площадкой по традиции станет киноцентр «Каро 11 Октябрь». О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах будет объявлено позднее.
Напомним, что на фестивале 2023 года было показано более 200 картин в 10 кинотеатрах Москвы. Смотр за неделю посетили 38 тысяч зрителей и 1,5 тысячи представителей СМИ.
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