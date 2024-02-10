Московский международный кинофестиваль получит грант на проведение из городского бюджета

Мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал постановление о его выделении

Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение 46-го Московского международного кинофестиваля.

По сообщению официального сайта мэра Москвы, постановление о выделении гранта из городского бюджета на эти цели уже подписал Сергей Собянин.

46-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля. Основной площадкой, по традиции, станет киноцентр «КАРО 11 Октябрь». О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах будет объявлено позднее.