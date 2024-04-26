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Названы победители 46-го ММКФ

Автор: БК

26 апреля 2024

Главный приз достался фильму «Стыд»

Стали известны лауреаты 46-го Московского международного кинофестиваля.

Жюри основного конкурса во главе исландским режиссером и актером Фридриком Тором Фридрикссоном присудило «Золотого святого Георгия» фильму СТЫД Мигеля Сальгадо.

По окончании торжественной церемонии закрытия фестиваля гостям был показан кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА.

Список лауреатов

• «Золотой святой Георгий» за лучший фильм – СТЫД, реж. Мигель Сальгадо 

• Специальный приз жюри «Серебряный святой Георгий» – НИРВАНА, реж. Асиф Ислам

• Лучшая режиссерская работа – Нахид Азизи Седиг (ДЫХАНИЕ ХОЛОДА)

• Лучшая женская роль – Марике Бейкирх (ШЛИМАЗЛ, реж. Силке Эндерс)

• Лучшая мужская роль – Хуан Рамон Лопес (СТЫД, реж. Мигель Сальгадо)

• Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» – ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова.

• Лучший фильм конкурса документального кино – ЛАДЬЯ, реж. Сэм Калантари 

• Лучший фильм конкурса короткометражного кино – «Партнеры», реж. Хосе Мария Флорес

• Приз зрительских симпатий – ДЫХАНИЕ ХОЛОДА, реж. Нахид Азизи Седиг

• Приз жюри российской кинокритики – СТЫД, реж. Мигель Сальгадо

 

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