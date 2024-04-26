Названы победители 46-го ММКФ
Главный приз достался фильму «Стыд»
Стали известны лауреаты 46-го Московского международного кинофестиваля.
Жюри основного конкурса во главе исландским режиссером и актером Фридриком Тором Фридрикссоном присудило «Золотого святого Георгия» фильму СТЫД Мигеля Сальгадо.
По окончании торжественной церемонии закрытия фестиваля гостям был показан кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА.
Список лауреатов
• «Золотой святой Георгий» за лучший фильм – СТЫД, реж. Мигель Сальгадо
• Специальный приз жюри «Серебряный святой Георгий» – НИРВАНА, реж. Асиф Ислам
• Лучшая режиссерская работа – Нахид Азизи Седиг (ДЫХАНИЕ ХОЛОДА)
• Лучшая женская роль – Марике Бейкирх (ШЛИМАЗЛ, реж. Силке Эндерс)
• Лучшая мужская роль – Хуан Рамон Лопес (СТЫД, реж. Мигель Сальгадо)
• Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» – ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова.
• Лучший фильм конкурса документального кино – ЛАДЬЯ, реж. Сэм Калантари
• Лучший фильм конкурса короткометражного кино – «Партнеры», реж. Хосе Мария Флорес
• Приз зрительских симпатий – ДЫХАНИЕ ХОЛОДА, реж. Нахид Азизи Седиг
• Приз жюри российской кинокритики – СТЫД, реж. Мигель Сальгадо