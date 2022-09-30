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Сергей Сельянов обратился к правительству с просьбой не привлекать кинематографистов к мобилизации

Автор: БК

30 сентября 2022

Аналогичную просьбу властям направил Никита Михалков

Ассоциация продюсеров кино и телевидения обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудников кинокомпаний (ОКВЭД 59.11, 59.12, 59.13 и 59.20), осуществляющих производство контента. По мнению Ассоциации, исключение должно применяться ко всем компаниям, производящим и распространяющим аудиовизуальный контент вне зависимости от того, создается ли контент по заказу телеканалов или в рамках независимого производства с дальнейшим лицензированием. Письмо подписано председателем ассоциации Сергеем Сельяновым.

Предлагается, чтобы под данное исключение попадали граждане, участвующие в создании контента как на основании трудовых, так и гражданско-правовых договоров, заключенных в том числе с ИП, имеющими коды ОКВЭД 60.20, 90.01, 90.02, 90.03. 

Согласно данным Минобороны, освобождение представляется лишь гражданам, имеющим профильное высшее образование по соответствующим специальностям. Как указано в письме, к сфере кинопроизводства использование такого подхода не вполне реализуемо, т.к. многие работники индустрии не имеют профильного высшего образования, в том числе по причине отсутствия образовательных программ по соответствующим специальностям.

В качестве единого окна для передачи списков работников предлагается Минкультуры РФ. Кинокомпания сможет применительно к каждому находящемуся в производстве фильму заявления по установленной Минкультуры форме с приложением копии удостоверения фильма и документов, подтверждающих участие заявленных граждан в производстве фильма. 

С обращением к правительству о возможности отсрочки от частичной мобилизации для специалистов киноотрасли обратился также Союз кинематографистов России. По мнению председателя организации Никиты Михалкова, таким образом не будут разрушены процессы создания значимых кинопроектов и беспрерывность производственно-творческого процесса.

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