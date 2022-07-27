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Видеосервис more.tv анонсировал новинки августа 2022 года

Автор: БК

27 июля 2022

«Дылды», «Стая» и кинотеатральные показы

C 18 августа — «Стая»‎ (эксклюзивно в подписке на more.tv)
В центре сюжета — эксперимент соцработника Риты, которая решает перевоспитать юных правонарушителей, организовав экстремальный поход. Он неожиданно прерывается новостью об убийстве в группе. Подростки, не веря в справедливый суд над ними, решают бежать выше в горы, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляется муж Риты, не подозревая, что ему предстоит узнать о своей любимой женщине и своем браке нечто неожиданное. В проекте сыграют Агата Муцениеце, Макар Запорожский, Павел Табаков, Анастасия Красовская, Александр Робак и другие.

С 8 августа — «Дылды»‎ (3 сезон, эксклюзивно в подписке на more.tv)
В третьем сезоне комедийного хита Павел Деревянко возвращается к роли тренера Ковалева, собравшего в себе все стереотипы о мужчинах, но вынужденного работать с женской командой. Ковалев переживает тяжелый жизненный кризис, и помочь ему могут только психотерапия и возвращение в волейбол. Но работать над собой оказывается совсем непросто. Особенно, когда вторым тренером становится феминистка Лера, готовая поставить под сомнение все его принципы. Роли в сериале исполнили Павел Деревянко, Анна Невская, Дарья Урсуляк, Татьяна Орлова, Ангелина Поплавская, Дарья Пицик, Изабель Эйдлен, Юлия Макарова. 

 

Кинотеатральные показы сериалов more originals в кинотеатре Каро Октябрь:

20 августа — «‎Псих» (все серии)‎
8-серийная история про столичного психотерапевта, о проблемах которого никто из клиентов не подозревает. Сценаристом сериала выступила Паулина Андреева, режиссер — Фёдор Бондарчук. После показа телевизионный обозреватель и журналист Арина Бородина поговорит со специалистом по личностным и аффективным расстройствам Павлом Александровым, который выступил главным консультантом сериала.  

25 августа — «‎Трудные подростки»‎ (1-5 серии, 1 сезон)
Молодежный хит о взаимоотношениях бывшего футболиста Антона Ковалева (Никита Волков) с подопечными центра для трудных подростков. Сериал исследует проблемы буллинга, домашнего насилия, бодишейминга и борьбы с зависимостями, собрал более 200 миллионов просмотров и множество наград. Сразу после показа пройдет встреча с главными актерами и создателями проекта.  

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