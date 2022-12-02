Видеосервис more.tv представил обновления библиотеки декабря 2022 года

«Девушка и ночь», турецкие сериалы и финал оригинальных проектов

С 1 декабря — «Девушка и ночь» (The Reunion, в подписке на more.tv, эксклюзив)

Психологический триллер на основе одноименного бестселлера Гийома Мюссо. Трое старых друзей воссоединяются на встрече выпускников. Они давно не виделись, но все еще связаны общей тайной — 25 лет назад пропала их одноклассница. И теперь им предстоит узнать, что на самом деле произошло той страшной ночью.

Со 2 декабря — «Стужа» (Love storm)

Юные Фируза и Аяз горячо полюбили друга, но судьба разбивает их идеальный союз. Аязу приходится обручиться с нелюбимой девушкой. Сердце Фирузы разбито, а ее отец оказывается в смертельной опасности. Теперь девушка должна спасти свою семью и выяснить, что на самом деле случилось с ее возлюбленным.

С 8 декабря — «Большая проблема» (Big issue)

Из-за одного злосчастного снимка фотограф Хан Сок-чу теряет не только работу в престижной газете, но и семью. Его берет в свою команду папарацци широко известная в определённых кругах редакторша.

С 9 декабря — «Особо важная персона» (Vip)

Дорама о работающих женщинах, которые попадают в различные жизненные неприятности, но с помощью упорного труда вновь встают на ноги и двигаются вперед. В центре сюжета девушка, которая замужем за талантливым и расчетливым начальником отдела по работе с VIP-клиентами торгового центра. В один момент размеренная жизнь женщины превращается в хаос.

С 12 декабря — «Лгуньи со свечами» (Lean on me)

История четырех совершенно разных подруг, которым предстоит изменить свою жизнь, вместе пройдя через опасные приключения.

С 14 декабря — «Мой странный герой» (My strange hero)

Ещё старшеклассником Пок-су был несправедливо обвинён в жестоком поступке и исключён из школы. Это произошло из-за его первой любви Сон Су-джон и парня по имени О Сэ-хо. Чтобы отомстить обидчикам, Пок-су возвращается в школу.

С 19 декабря — «Алиса» (Alice)

Во время расследования одного загадочного дела полицейский детектив выясняет, что через некое место под названием Алиса к нам проникают гости из будущего.

14 декабря — финал сериала «Аврора» (more originals, в подписке на more.tv, коэксклюзив)

Саша Зорина (Лена Тронина), в 10 лет прославившаяся на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора», спустя 15 лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события выпавшего из ее памяти месяца, героиня все глубже погружается в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала. Режиссер: Роман Волобуев.

22 декабря — финал четвертого сезона проекта «Трудные подростки» (more originals, в подписке на more.tv, эксклюзив)

Четвертый сезон подхватывает сюжет ровно там, где он остановился в конце третьего. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И, конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона.