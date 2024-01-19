На «Мосфильме» прошел торжественный концерт к 100-летнему юбилею студии

Трансляция в эфире «России 1» и Кинопоиска пройдет 19 января в 21:30

В этот году «Мосфильм» отмечает свой 100-летний юбилей.

История студии начинает свой отсчет после выхода фильма Бориса Михина НА КРЫЛЬЯХ ВВЫСЬ, появившегося на экранах 30 января 1924 года – именно тогда «Мосфильм» начал работать как сложившийся творческий коллектив.

Главным событием юбилейного года стал торжественный концерт, который прошел в историческом Первом павильоне. Именно там снимались ленты, ставшие классикой отечественного кинематографа – ВЕСНА Григория Александрова, ВОЙНА И МИР Сергея Бондарчука, НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ Эдмонда Кеосаяна, СОЛЯРИС Андрея Тарковского, КАЛИНА КРАСНАЯ Василия Шукшина и многие другие картины.

В концерте, ведущими которого выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов, приняли участие как звезды советского кино, так и современные актеры. В их числе – Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский, Олег Басилашвили, Александр Ширвиндт, Станислав Любшин, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Ирина Купченко, Галина Беляева, Максим Аверин, Никита Кологривый, Федор Добронравов, Светлана Немоляева, Алексей Кравченко, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Антон Шагин, Денис Мацуев, Александр Зацепин, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Пелагея, Дима Билан, Тина Кузнецова, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

Также на мероприятии присутствовали ветераны студии – 94-летний звукорежиссер картины ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ Игорь Майоров, 93-й летний оператор ВОЙНЫ И МИРА Анатолий Петрицкий, 84-летний каскадер и постановщик трюков Александр Микулин и 85-летний оператор КУРЬЕРА Николай Немоляев.

Запись концерта можно будет увидеть сегодня, 19 января, в 21:30 на канале «Россия-1» и на Кинопоиске.