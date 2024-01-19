top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • На «Мосфильме» прошел торжественный концерт к 100-летнему юбилею студии

На «Мосфильме» прошел торжественный концерт к 100-летнему юбилею студии

Автор: БК

19 января 2024

Трансляция в эфире «России 1» и Кинопоиска пройдет 19 января в 21:30

В этот году «Мосфильм» отмечает свой 100-летний юбилей. 

История студии начинает свой отсчет после выхода фильма Бориса Михина НА КРЫЛЬЯХ ВВЫСЬ, появившегося на экранах 30 января 1924 года – именно тогда  «Мосфильм» начал работать как сложившийся творческий коллектив.

Главным событием юбилейного года стал торжественный концерт, который прошел в историческом Первом павильоне. Именно там снимались ленты, ставшие классикой отечественного кинематографа – ВЕСНА Григория Александрова, ВОЙНА И МИР Сергея Бондарчука, НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ Эдмонда Кеосаяна, СОЛЯРИС Андрея Тарковского, КАЛИНА КРАСНАЯ Василия Шукшина и многие другие картины.

В концерте, ведущими которого выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов, приняли участие как звезды советского кино, так и современные актеры. В их числе – Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский, Олег Басилашвили, Александр Ширвиндт, Станислав Любшин, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Ирина Купченко, Галина Беляева, Максим Аверин, Никита Кологривый, Федор Добронравов, Светлана Немоляева, Алексей Кравченко, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Антон Шагин, Денис Мацуев, Александр Зацепин, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Пелагея, Дима Билан, Тина Кузнецова, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

Также на мероприятии присутствовали ветераны студии – 94-летний звукорежиссер картины ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ Игорь Майоров, 93-й летний оператор ВОЙНЫ И МИРА Анатолий Петрицкий, 84-летний каскадер и постановщик трюков Александр Микулин и 85-летний оператор КУРЬЕРА Николай Немоляев.

Запись концерта можно будет увидеть сегодня, 19 января, в 21:30 на канале «Россия-1» и на Кинопоиске.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«Холоп 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 января 2024 года
Подробнее
Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года
Подробнее
Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы на российском телевидении в 2023 году
Подробнее
Аудитория российских кинотеатров сильно помолодела
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Воздух» опережает «Нюрнберг» и «Девятаева»
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Минюст РФ признал Бориса Акунина* иноагентом
Подробнее
Стали известны лауреаты премии Critics Choice Awards
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Холоп 2» преодолевает трехмиллиардный рубеж
Подробнее
Анимационная студия Pixar планирует массовые увольнения
Подробнее
Дважды в новогоднюю реку
Подробнее
Ассоциация продюсеров объявила лонг-лист XI премии АПКиТ
Подробнее