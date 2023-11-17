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Мошенники начали представляться руководством Минкультуры и Фонда кино

Автор: Илья Кувшинов

17 ноября 2023

Раскрыта новая схема обмана в Telegram

Мошенники начали использовать новую схему обмана – теперь они представляются членами руководства Министерства культуры России и Фонда кино. Об этом сообщают «Ведомости».

Для реализации схемы аферисты используют фальшивые Telegram-аккаунты первого замминистра культуры Сергея Обрывалина и руководителя Фонда кино Федора Соснова, сообщая о крупной утечке персональных данных в ведомстве и предлагая связаться со «следователями».

Отмечается, что Соснов подтвердил, что это действительно обман.

По данным Сбербанка, объем средств, похищенных у граждан в 2023 году, составит около 19 млрд рублей – в сутки совершается 8 млн мошеннических звонков более чем из 1000 колл-центров.

Фото: Freepik

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