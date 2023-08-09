«Ночь кино» пройдет по всей стране в седьмой раз

В этом году под кинопоказы забронировано почти 5 тысяч площадок

Министерство культуры Российской Федерации объявило о проведении ежегодной акции «Ночь кино», которая состоится с 26 на 27 августа по всей стране.

В этом году в мероприятии, организованном совместно с Фондом кино и порталом «Культура.РФ», примут участие 88 субъектов Российской Федерации, среди которых окажутся и новые регионы.

Кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей насыщенную культурную программу: мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. Вход, по традиции, свободный.

«Ночь кино» – это не просто праздник кинематографа, это праздник культуры и единства, – подчеркнула Министр культуры России Ольга Любимова. – Ежегодно к акции присоединяются сотни тысяч людей по всей стране. Рада, что интерес к проекту только растет, в том числе благодаря новым учреждениям-участникам».

Из отечественных новинок зрителям покажут ЧЕБУРАШКУ Дмитрия Дьяченко, ВЫЗОВ Клима Шипенко и ПРАВЕДНИКА Сергея Урсуляка. Ожидается, что кинопоказы пройдут почти на 5 тыс площадок.

Фото: сайт Министерства культуры Российской Федерации