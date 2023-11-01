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Доля иностранного кино на федеральных каналах сократилась на 33%

Автор: Илья Кувшинов

1 ноября 2023

Большую часть эфира занимает отечественная продукция

Доля иностранных фильмов в эфире российских федеральных телеканалов минувшем телесезоне 2022-23 сократилась в треть – до 33%, а объем отечественного кино вырос, соответственно, до 67%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.

Два предыдущих телесезона с 2020 по 2022-й доля иностранного кино в сетке составляла 42%. На отечественные фильмы приходилось, соответственно, по 58%.

Самым популярным отечественным фильмом за этот период стал ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (дата показа – 1 января 2023 года, канал Россия 1, рейтинг 7,8%, доля 25,3%). Второе место ушло комедии Леонида Гайдая ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ (дата показа – 31 декабря 2022 года, канал Россия 1, рейтинг 7,5%, доля 20,8%). Замкнул тройку лидеров КОНЕК-ГОРБУНОК (дата показа – 30 декабря 2022 года, канал Россия 1, рейтинг 6,8%, доля 27,2%).

В десятку также попали ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ, НЕПОСЛУШНИК, «Море. Солнце. Склифосовский», ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА и В АВГУСТЕ 44-ГО.

Топ иностранных фильмов возглавила КРАСОТКА Гарри Маршалла, а вторую и третью строчки заняли первые две части ОДИН ДОМА. Стоит отметить, что рейтинг самого популярного зарубежного фильма оказался меньше, чем показатели военной драмы Михаила Пташука, занявшей последнее место в топ-10 российского кино – 4,4% против 5% (доли 18,3 и 17,9% соответственно).

Отмечается, что существенное влияние на перестановки в десятке оказал уход из России студии Warner Bros. – в сезоне 2021-22 восемь из десяти позиций занимали фильмы о Гарри Поттере, выходившие в эфире СТС в новогодние каникулы.

Фото: Freepik

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