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Правительство Москвы учредило грант на производство международных фильмов в столице

Автор: БК

26 марта 2025

Прием документов откроется 1 апреля на платформе «Москино»

Правительство Москвы учредило грант на производство международных фильмов в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры. 

Претендовать на него смогут съемочные команды, состоящие из московских и иностранных кинокомпаний.

«Представители индустрии получат возможность возместить до 30% затрат на съемки. Максимальный размер выплат по одному проекту составит 50 млн рублей. Новая мера поддержки расширит возможности Московского кинокластера и сделает наш город еще более привлекательным для игроков международного рынка», – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что грант распространяется на ленты, контракты на создание которых заключены не ранее чем за 12 месяцев до даты подачи заявки. 

Прием документов откроется 1 апреля на киноплатформе «Москино», там же опубликуют условия предоставления поддержки. Итоговая сумма будет зависеть от подтвержденных расходов.

Фото: Freepik

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