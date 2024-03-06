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МТС отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала и всего 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

6 марта 2024

Число подписчиков онлайн-кинотеатра KION выросло на 60%

МТС опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за четвертый квартал и весь 2023 год – в частности, показатели онлайн-кинотеатра KION.

Общая выручка группы за четвертый квартал 2023-го увеличилась на 18% год к году и составила 168 млрд рублей. Выручка компании за весь минувший год – 606 млрд рублей, что на 13,5% превышает результат за 2022-й.  

Число подписчиков онлайн-кинотеатра KION в четвертом квартале выросло на 60% год к году. Клиентская база сервиса в 2023 году составила 10,5 млн человек, а количество часов просмотра на пользователя, в свою очередь, увеличилось на 23%.

За четвертый квартал 2023 года в линейке KION Originals вышло 11 проектов. Самые высокие оценки аудитории на сервисе за этот период получили детектив «Банда “ЗИГ ЗАГ”» и фильм о фильме второго сезона драмы «Жизнь по вызову».

Отмечается, что 76% всех подписчиков KION смотрят оригинальные проекты онлайн-кинотеатра.

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