top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «МТС Медиа» утвердила новую структуру правления и стратегию развития

«МТС Медиа» утвердила новую структуру правления и стратегию развития

Автор: БК

6 декабря 2022

Компания сменит гендиректора, а также планирует стать мейджором

С 1 января 2023 года гендиректором «МТС Медиа» станет Алексей Иванов, занимавший позицию операционного директора компании. О соответствующем решении совета директоров «МТС Медиа» сообщают «Ведомости». Нынешний глава «МТС Медиа», вице-президент МТС по медиабизнесу Игорь Мишин будет работать над разработкой и реализацией новой стратегии развития медиаактивов МТС, а также выступит в качестве генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion.

В интервью «Ведомостям» Игорь Мишин заявил, что реорганизация структуры управления «МТС Медиа» связана с новыми задачами по масштабированию бизнеса, которые поставили акционеры компании. Одним из ключевых шагов новой стратегии является выделение «МТС Медиа» в отдельную структуру студийного бизнеса. «Студия будет создавать для сторонних заказчиков в том числе сериальный контент. Но first look deal, настоящий first look deal, будет у Kion, конечно. И у нее, конечно, должна быть амбиция в перспективе нескольких лет стать мейджором».

До конца 2023 года компания выпустит в прокат порядка 20 полнометражных фильмов — авторское и жанровое кино. «МТС Медиа» планирует также работать с большим кино, бюджет которого составляет сотни миллионов рублей. Одна из ставок в развитии направления жанрового кино – кинофраншизы. Одной из первых кинофраншиз станет проект «Сергий против нечисти», который получит продолжение как полный метр. При этом релизы фильмов на Kion, продажа телевизионных прав или реализация на собственных каналах, а также дистрибуция на другие территории состоятся только после кинопроката. 

В следующем году, по словам Мишина, компания планирует выпустить в прокат драму КОНЧИТСЯ ЛЕТО Владимира Мункуева и Максима Арбугаева совместного производства со студией Lookfilm и кинокомпанией «Место силы», драму Татьяны Лютаевой ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО с Алексеем Серебряковым в главной роли, а также фильм БЕЛЫЙ СПИСОК Алисы Хазановой совместного производства с Metrafilms. 

«МТС медиа» создана в сентябре 2019 года. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 году выручка компании составила почти 3 млрд рублей, чистая прибыль – 312,8 млн рублей. Одним из активов «МТС медиа» является онлайн-кинотеатр Kion. По итогам первой половины 2022 года, Kion занял 6% российского рынка видеосервисов, согласно данным компании «ТМТ консалтинг». 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры назвало приоритетные темы поддержки кинопроизводства в 2023 году
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2022 года
Подробнее
Sony Pictures займется дистрибуцией проектов компании Legendary
Подробнее
Okko назвал премьеры декабря 2022 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 9» вырвались в лидеры
Подробнее
«Амедиатека» представила новинки библиотеки декабря 2022 года
Подробнее
Wink анонсировал новинки декабря 2022 года
Подробнее
Игорь Потапов возглавил отдел внешних коммуникаций телеканала «Россия»
Подробнее
Premier анонсировал новинки библиотеки декабря 2022 года
Подробнее
По итогам 11 месяцев 2022 года доля российского кино в прокате превысила 50%
Подробнее
Видеосервис more.tv представил обновления библиотеки декабря 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Елки 9» обошли восьмую часть
Подробнее
«Новогодняя битва» 2022: два Котта и Чебурашка
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 28 ноября по 4 декабря
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Елки 9»
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов лидеров производства
Подробнее
ИРИ объявил конкурс на поддержку дебютантов
Подробнее
Касса четверга: «Елки 9» возглавили прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1–4 декабря 2022 года
Подробнее
Официальная касса России: лучшей новинкой снова стала российская анимация
Подробнее