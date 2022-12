«МТС Медиа» утвердила новую структуру правления и стратегию развития

Компания сменит гендиректора, а также планирует стать мейджором

С 1 января 2023 года гендиректором «МТС Медиа» станет Алексей Иванов, занимавший позицию операционного директора компании. О соответствующем решении совета директоров «МТС Медиа» сообщают «Ведомости». Нынешний глава «МТС Медиа», вице-президент МТС по медиабизнесу Игорь Мишин будет работать над разработкой и реализацией новой стратегии развития медиаактивов МТС, а также выступит в качестве генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion.

В интервью «Ведомостям» Игорь Мишин заявил, что реорганизация структуры управления «МТС Медиа» связана с новыми задачами по масштабированию бизнеса, которые поставили акционеры компании. Одним из ключевых шагов новой стратегии является выделение «МТС Медиа» в отдельную структуру студийного бизнеса. «Студия будет создавать для сторонних заказчиков в том числе сериальный контент. Но first look deal, настоящий first look deal, будет у Kion, конечно. И у нее, конечно, должна быть амбиция в перспективе нескольких лет стать мейджором».

До конца 2023 года компания выпустит в прокат порядка 20 полнометражных фильмов — авторское и жанровое кино. «МТС Медиа» планирует также работать с большим кино, бюджет которого составляет сотни миллионов рублей. Одна из ставок в развитии направления жанрового кино – кинофраншизы. Одной из первых кинофраншиз станет проект «Сергий против нечисти», который получит продолжение как полный метр. При этом релизы фильмов на Kion, продажа телевизионных прав или реализация на собственных каналах, а также дистрибуция на другие территории состоятся только после кинопроката.

В следующем году, по словам Мишина, компания планирует выпустить в прокат драму КОНЧИТСЯ ЛЕТО Владимира Мункуева и Максима Арбугаева совместного производства со студией Lookfilm и кинокомпанией «Место силы», драму Татьяны Лютаевой ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО с Алексеем Серебряковым в главной роли, а также фильм БЕЛЫЙ СПИСОК Алисы Хазановой совместного производства с Metrafilms.

«МТС медиа» создана в сентябре 2019 года. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 году выручка компании составила почти 3 млрд рублей, чистая прибыль – 312,8 млн рублей. Одним из активов «МТС медиа» является онлайн-кинотеатр Kion. По итогам первой половины 2022 года, Kion занял 6% российского рынка видеосервисов, согласно данным компании «ТМТ консалтинг».