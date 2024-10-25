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«Цифровое Телевидение» и Wink назвали победителей питчинга анимационных проектов

Автор: БК

25 октября 2024

Лауреатами стали сразу два сериала

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и онлайн-кинотеатр Wink определились с победителями питчинга идей анимационных проектов.

Лауреатами в категории «Анимационный сериал» стали Александр Левашов с проектом Flex о спасении человечества от зловещего вируса и Александр Фламенски с приключенческим фэнтези Underground – историей юной воровки, которая хочет покончить со своим темным прошлым.

Организаторы отмечают, что все работы, присланные на конкурс, объединила тема героя, большого поступка и заботы о близких.

Заявки оценивало профессиональное жюри, в которое вошли представители онлайн-кинотеатра Wink, медиахолдинга «Цифровое Телевидение», телеканала «Россия», компаний «НМГ Студия», «НМГ Кинопрокат», Art Pictures Distribution, а также телеканала МУЛЬТ и анимационной студии «Паровоз».

Фото: «Мульт Питчинг»

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