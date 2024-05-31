«Цифровое Телевидение» и Wink проведут питчинг анимационных проектов

Заявки принимаются до 31 июля

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и онлайн-кинотеатр Wink начали прием заявок на питчинг анимационных проектов в разных жанрах, ориентированных на семейную аудиторию.

Заявки принимаются на официальном сайте до 31 июля.

Для того, чтобы проект был рассмотрен в категории «Мультсериал», необходимо предоставить сценарную заявку и сценарий одной серии, а в категории «Полнометражное анимационное кино» – заявку и фрагмент сценария с диалогами. Помимо этого, в качестве дополнительных материалов принимаются визуальные материалы (изображение персонажей, объектов, локаций), тесты анимации, фрагменты сцен, тизеры или пилотный эпизод.

Победители получат денежный приз (до 1 млн рублей) и возможность реализовать свой проект на базе студии «Паровоз».

Более детальная информация об условиях подачи доступна на сайте питчинга.

Фото: «Мульт Питчинг»