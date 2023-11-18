Голливудские студии убирают рекламу из бывшего Twitter после антисемитских высказываний Илона Маска
Среди них – The Walt Disney Company, NBCUniversal, Paramount Global, Sony Pictures и другие
Социальная сеть X (ранее Twitter, заблокирована на территории РФ), принадлежащая Илону Маску, может остаться без рекламы от голливудских студий и крупных компаний из-за антисемитских комментариев своего владельца. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Среди корпораций, которые уже объявили бойкот сервису – The Walt Disney Company, Comcast/NBCUniversal, Paramount Global, Sony Pictures, Warner Bros Discovery, Apple, Lionsgate, IBM и многие другие.
В минувшую среду, 15 ноября, Маск поддержал одного из пользователей X, написавшего, что еврейские общины «поддерживают диалектическую ненависть к белым». «Вы сказали чистую правду», – ответил ему технологический магнат.
Маск также не удержался и от того, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию. Рекламируя услугу сервиса X/Twitter Premium+, владелец медиаплатформы написал: «При подписке на Premium+ вы не увидите в своей ленте рекламы. Многие из крупнейших рекламодателей притесняют вашу свободу слова».
Фото: обложка книги Elon Musk