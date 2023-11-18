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Голливудские студии убирают рекламу из бывшего Twitter после антисемитских высказываний Илона Маска

Автор: Илья Кувшинов

18 ноября 2023

Среди них – The Walt Disney Company, NBCUniversal, Paramount Global, Sony Pictures и другие

Социальная сеть X (ранее Twitter, заблокирована на территории РФ), принадлежащая Илону Маску, может остаться без рекламы от голливудских студий и крупных компаний из-за антисемитских комментариев своего владельца. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Среди корпораций, которые уже объявили бойкот сервису – The Walt Disney Company, Comcast/NBCUniversal, Paramount Global, Sony Pictures, Warner Bros Discovery, Apple, Lionsgate, IBM и многие другие.

В минувшую среду, 15 ноября, Маск поддержал одного из пользователей X, написавшего, что еврейские общины «поддерживают диалектическую ненависть к белым». «Вы сказали чистую правду», – ответил ему технологический магнат.

Маск также не удержался и от того, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию. Рекламируя услугу сервиса X/Twitter Premium+, владелец медиаплатформы написал: «При подписке на Premium+ вы не увидите в своей ленте рекламы. Многие из крупнейших рекламодателей притесняют вашу свободу слова».

Фото: обложка книги Elon Musk

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