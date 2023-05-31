Госдума одобрила проекты законов о запрете пропаганды наркотиков в кино и других видах искусства

Поправки будут предполагать обязательную маркировку

30 мая законодатели Нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении три законопроекта, направленные на противодействие пропаганде незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает агентство Interfax.

Законопроект № 325730-8 уточняет понятие «пропаганда незаконного оборота наркотических средств» и вводит ее полный запрет. Распространение в СМИ и интернете произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, предлагается не запрещать полностью, но лишь при двух условиях: они опубликованы до 1 января 2024 года; в них нет сведений о способах изготовления наркотиков и местах, где их можно приобрести (этот запрет распространяется и на наркосодержащие растения).

После 1 января 2024 года публичное распространение новых произведений будет возможным только при наличии сообщения об ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, а также о том, что их употребление вызывает зависимость и угрожает жизни и здоровью. Замглавы Министерства внутренних дел Игорь Зубов на пленарном заседании в Госдуме подчеркнул, что новелла коснется и фильмов.

Представитель органов внутренних дел отметил, что более точные формулировки для маркирования фильмов позднее предложит правительство. Он подчеркнул, что закон будет касаться распространения кино в Интернете. Текст дисклеймера господин Зубов описал так: «должна быть надпись о том, что [аудиовизуальная продукция] не является пропагандой, пропаганда наркотиков запрещена (...) и за нее установлена такая-то ответственность»

На стадии разработки проекта предполагалось, что такие произведения должны быть отмечены дисклеймером о том, что «за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишения свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека». Более того, часть поправок была внесена министерством культуры. Они предполагали установление законодательного запрета выдачи прокатного удостоверения фильмам, которые содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков.

Помимо этого, в первом чтении принята поправка в Уголовный кодекс РФ, предусматривающая уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотиков в интернете в течение года после первого нарушения. Согласно документу, уголовное наказание будет грозить тем, кто уже совершил административное правонарушение за это деяние или имеет за него судимость. Соответствующий пакет поправок принят и для КоАП.

Согласно новелле за пропаганду незаконного оборота запрещенных препаратов предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц и для ИП — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ.