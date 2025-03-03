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Ольга Овдак стала директором по кинопрокату в компании «Мульт в кино»

Автор: БК

3 марта 2025

Последние пять лет она занимала должности в компаниях Russian World Vision и «Русский Репортаж»

Дистрибьютор «Мульт в кино» (MVK) представил нового директора по кинопрокату – эту должность займет Ольга Овдак.

Выпускница факультета продюсерства и экономики ВГИК им С.А. Герасимова начинала свой профессиональный путь на Киностудии им. М. Горького. После этого она работала в ГУП «Московское кино», киноконцерне «Мосфильм» и холдинге «Бульдозер групп» по направлению кинобизнес.

Последние пять лет Овдак связана с дистрибуцией – она занимала должности в компаниях Russian World Vision и «Русский Репортаж». Имеет глубокие знания в области управления производством и реализацией аудиовизуальной продукции.

Фото: пресс-служба «Мульт в кино»

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