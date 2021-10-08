Национальная молодежная кинопремия представила шорт-лист номинантов

Церемония награждения пройдет 12 ноября

Роскультцентр подвел итоги отборочного этапа Национальной молодежной кинопремии. В шорт-лист вошли 18 кинолент, отобранных советом жюри под председательством российского продюсера кино и телевидения, сооснователя кинотелевизионной студии «Главкино» Ильи Бачурина. Победители кинопремии будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 12 ноября в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Всего организаторами премии получено 488 заявок из 67 регионов России в следующих номинациях: «Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшее социальное кино».

В шорт-лист Национальной молодежной кинопремии 2021 вошли картины:

Номинация «Лучший короткометражный фильм»

• ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ (режиссер – Александра Сарана, Московская обл.)

• СОБЕСЕДОВАНИЕ (режиссер – Егор Яценко, Москва)

• ГИЛЬЗА (режиссер – Динара Абдрашитова, Санкт-Петербург)

Номинация «Лучший фильм, снятый на смартфон»:

• НОЛЬ-ТРИДЦАТЬ ДВА. АВТОПОРТРЕТ (режиссер – Елена Полякова, Москва)

• Я-ПРОВАЛ! (режиссер – Александра Пылаева, Московская обл.)

• ПОЧТАЛЬОН (режиссер – Клим Тукаев, Москва)

Номинация «Лучший документальный фильм»:

• ОБЛАСТЬ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА (режиссер – Виталий Капитонов, Санкт-Петербург)

• ЧЕРМЕТ (режиссер – Николай Викторов, Москва)

• ФЕРМЕРЫ (режиссер – Татьяна Третьякова, Свердловская обл.)

Номинация «Лучший полнометражный фильм»:

• ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЛ ДЖЕК (режиссер – Вахтанг Жоржолиани, Москва)

• НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ (режиссер – Ирина Гобозашвили, Красноярский край)

• КИНО ЗА 7 ДНЕЙ. АЛЬМАНАХ (режиссеры: Хасиде Голмакане, Пэрриш Йоав Илан Хаим, Павел Рузяк, Димитриус Аргири, Энхбат Нацагдож, Ся Менджи, Норманд Бертранд Ив Мари, респ. Татарстан)

Номинация «Лучший анимационный фильм»:

• БЕЛАЯ ЗМЕЯ (режиссер – Полина Фёдорова, Свердловская обл. )

• САМЫЙ СТРАШНЫЙ (режиссер – Павел Никифоров, Свердловская обл.)

• РУСАЛКА (режиссер – Светлана Жукова, Свердловская обл.)

Номинация «Лучшее социальное кино»:

• АНИМАТОР (режиссер – Илья Чижиков, Московская обл.)

• БОЙЦОВСКАЯ РЫБКА (режиссер – Сергей Батаев, Санкт-Петербург)

• ЗЕРКАЛО (режиссер – Дмитрий Алексеев, респ. Башкортостан)

Работы молодых режиссеров оценивали члены жюри: исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино Александр Щеряков, руководитель проекта One Side Media Артур Михеев, директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев, член правления Ассоциация продюсеров кино и телевидения, основатель и генеральный продюсер компании Star Media Владислав Ряшин, президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» Татьяна Шумова, заведующий кафедрой анимации и компьютерной графики ВГИКа Станислав Соколов, директор Музея кино Лариса Солоницына, журналист и писатель, программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» Сусанна Альперина, руководитель АНО «Фестиваль Плюс» Виталий Карякин, главный редактор портала «Ревизор.ру» Денис Кирис, президент кинофестиваля REC Олег Конышев.

«Мы активно развиваем нашу кинопремию, привлекаем авторитетных экспертов и членов жюри, расширяем количество номинаций. В этом году больше всего работ было получено в номинациях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучшее социальное кино». Кинопремия позволяет проследить тенденции развития российского кинематографа, проблематику, темы и идеи, которые волнуют молодых режиссеров. Впервые мы проведем церемонию награждения победителей в рамках Международного культурного форума, самой авторитетной площадки страны», – отметила директор Роскультцентра Марина Абрамова.

«Премия развивается вместе с российским кинематографом. Уровень работ, представленных на Кинопремию, значительно вырос. Увеличился и региональный охват претендентов — кино перестает быть уделом мегаполисов, становится понятным массовой аудитории средством самовыражения. Наверное, этому способствует просто космический взрыв объемов производства цифрового контента. Многие работы затрагивают актуальные темы, что очень здорово. Кино должно тревожить людей, вызывать в них эмоции, способствовать саморазвитию», – подчеркнул председатель жюри кинопремии Илья Бачурин.

Фильмы всех шести победителей будут показаны на киномарафоне Arctic open и фестивале REC в следующем году. Фильмы-победители в номинациях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший фильм, снятый на смартфон» будут показаны в 1000 российских городах в рамках «Фестиваля уличного кино» в 2022 году. Лауреат в номинации «Лучший фильм, снятый на смартфон» получит возможность обучения в One Side Media. Победитель в номинации «Лучший анимационный фильм» сможет представить свой фильм гостям профильной смены лагеря «Артек» в ходе программы показов анимационного кино. Помимо этого, его картина будет интегрирована в работу «Социальной онлайн-платформы российской авторской анимации за 30 лет». Три победителя также смогут пройти программу «Режиссура и filmmaking» в Первой онлайн-киношколе. Кроме того, картины всех лауреатов будут размещены в разделе «Кино» на ресурсах АНО «Русские сезоны» с английскими субтитрами. АНО «Фестиваль Плюс» выберет двух дополнительных победителей в номинациях «Лучший короткометражный фильм», «Лучший полнометражный фильм» и покажет их работы на фестивалях в Сочи, Санкт-Петербурге и Феодосии.