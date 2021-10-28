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Надежда Мотина запускает новую компанию Arna Media

Автор: Семен Брожитов

28 октября 2021

Помимо дистрибуции, компания планирует заниматься копродукциями с международными партнерами

Надежда Мотина основала новую независимую дистрибьюторскую компанию Arna Media, которая будет заниматься дистрибуцией зарубежного и отечественного контента на российском рынке. В планах новой структуры — выпуск 12 картин в год. Текущий пакет прокатчика включает фильм Lionsgate Good Luck to You, Leo Grande c Эммой Томпсон, новые работы Пак Чхан-ука Decision to Leave и Маржан Сатрапи Enter the Dragons с Джеммой Артертон, документальный фильм Оливера Стоун JFK Revisited: Through the Looking Glass, а также проект StudioCanal Not Bloody Likely с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях. Также Arna Media планирует заниматься копродукцией. В настоящий момент Надежда Мотина ведет переговоры с рядом партнеров.

«Arna Media послужит окном для всех, кто хочет вести бизнес в России, — уверена Надежда Мотина. — Мы глубоко увлечены кинематографом и будем тесно сотрудничать с создателями, чтобы проводить уникальные и хорошо продуманные кампании, в которых используется наш многолетний опыт в сфере дистрибуции. Arna также задумана как дистрибьюторская компания нового типа, которая будет расширяться в области производства и совместного производства, что гарантирует нам доступ к постоянному потоку высококачественных фильмов с самых ранних стадий разработки».

Надежда Мотина продолжит владеть долей в российской дистрибьюторской компании Capella Film, но отойдет от ее повседневной деятельности.  Управлением Capella Film занимается бывшая глава отдела маркетинга Вера Фетищева. Надежда Мотина начала свою карьеру в 2001 году, когда запустила на российском рынке журнал Total DVD. До учреждения Capella Film она создала театральное подразделение компании CP Digital, где руководила закупками и дистрибуцией. Она также занимала должность генерального директора ныне не существующего прокатчика Premium Film, где курировала приобретение и дистрибуцию контента в странах СНГ и Балтии.

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