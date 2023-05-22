Минцифры предложило сделать «налог на трафик» обязательным

Мера не будет распространяться на «ВКонтакте», «Дзен», Rutube и сервисы «Яндекса»

Плата интернет-сервисов операторам связи за пропуск «основного» интернет-трафика (больших потоков видео) может стать обязательной. Об этом говорится в проекте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сообщает «Коммерсантъ».

Указанное требование не будет распространяться на компании из реестра организаторов распространения информации (ОРИ), среди которых платформы «ВКонтакте», «Дзен» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», а также видеохостинг Rutube.

В проекте говорится, что планируемый объем трафика в России будет увеличиваться не менее чем на 25% в год, причем в потребительском сегменте — за счет стриминга видео в разрешении 4K и 8K, приложений дополненной и виртуальной реальности и «"тяжелого" мультимедийного контента».

Поэтому нововведение может затронуть российские онлайн-кинотеатры. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что идея сборов на инфраструктуру с интернет-компаний никогда не выглядела реализуемой, а с уходом Netflix из России и началом банкротства российского юрлица Google «не появилось новых аргументов в ее поддержку». По его мнению, попытки добиться отчислений с других компаний, разворачивающих на инфраструктуре операторов свои CDN, создадут риск разрыва сотрудничества.

По словам господина Бырдина, на официальные онлайн-кинотеатры приходится не более 15% видеотрафика в России: «Остальное занимают, в частности, YouTube, трафик видео из соцсетей и пиратские сервисы».

В 2022 году правительство обсуждало введение платы за пропуск трафика в качестве меры поддержки российских операторов связи. Тогда отмечалось, что значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.