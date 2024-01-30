«Наше кино» представило проекты на 2024-2025 годы

Экранизация Винни-Пуха, «Эммануэль», «Ждун» и много сказок

30 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся День «Нашего кино», на котором компания подробно рассказала о своих грядущих релизах на 2024-2025 годы. Ведущим мероприятия, приуроченного к 20-летнему юбилею дистрибьютора, выступил управляющий партнер «Нашего кино» Максим Рогальский.

Презентация открылась блоком зарубежных анимационных и семейных проектов. Первым из них стал мультфильм ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС, выходящий в прокат уже 8 февраля. Роль Ноя в картине озвучил Леонид Якубович. Трейлер анимации был подклеен к релизам ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. Ожидается, что совокупный охват поддержки инфопартнеров составит более 20 млн зрителей. Собравшимся показали уже доступный в сети трейлер.

Действие мультфильма ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (4 апреля) разворачивается в фантастическом мире Лендарис, где обитают удивительные существа и опасные монстры. В центре повествования оказывается начинающий волшебник Зак, который отправляется на поиски своего брата-близнеца Кайла вместе с мошенницей Индианой и чудаковатым зверьком Бубу. По проекту был продемонстрирован трейлер.

ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (11 июля) – это полная юмора и приключений история о потерявшихся животных и их пути домой. Прокатчик рассчитывает, что картина сработает на самую широкую аудиторию и будет в равной степени интересна и детям, и их родителям. Мультфильм был представлен дублированным роликом.

Еще одним проектом, нацеленным на широкую аудиторию, станет анимационная лента КОМАНДА МОНСТРОВ (22 августа), выполненная в духе МОНСТРОВ НА КАНИКУЛАХ и ГОЛОВОЛОМКИ. Грядущая промокампания картины нацелена на размещении материалов в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах и городских пешеходных маршрутах. Это позволит ей охватить поток семей, которые возвращаются с отдыха. Расширенный проморолик наглядно продемонстрировал стилистику и юмор мультфильма.

Анимационная комедия СУПЕРСАНТА (28 ноября) выйдет в прокат в преддверии новогодних праздников и расскажет о получившем сверхспособности аниматоре, который должен спасти Рождество. По проекту гостям показали только трейлер.

Главным героем мультфильма ПЕРНАТЫЙ ПЬЕР, который предварительно заявлен на 2025 год, окажется сын ястреба и голубя. Для того, чтобы найти свое место в жизни, Пьеру придется разобраться в себе и пуститься в путешествие по Нью-Йорку. Главный герой лично представил картину с экрана в небольшом проморолике.

Заключительным проектом зарубежного анимационного блока стала ЛЕГЕНДА О ПОЮЩЕМ КИТЕ от автора франшизы ТРИО В ПЕРЬЯХ Резы Мемари. Фильм повествует о невероятной силе дружбы – в центре истории оказывается молодой кит, который должен отправиться в самое глубокое место в океане, чтобы обрести свой голос. Собравшимся показали промонарезку по проекту.

Приключенческая лента ГОЛОС ИЗ КОСМОСА, представленная дублированным трейлером, рассказывает о двух подростках, получивших таинственное послание из космоса. Во время экскурсии на космодром они почти случайно попадают на космический корабль и оказываются совсем одни на орбите.

Блок отечественной анимации открылся картиной БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ВОКРУГ СВЕТА (1 мая), в которой объединятся персонажи первых двух частей франшизы. Действие проекта будет разворачиваться в мексиканских пирамидах, в прериях Австралии, в предгорьях Килиманджаро в Африке, на Ближнем Востоке и в Китае. По мультфильму был продемонстрирован новый ролик.

Сиквел КОТОВ ЭРМИТАЖА, сюжет которого будет разворачиваться через два года после событий первой части, получил название КОТЫ В МУЗЕЕ: СОКРОВИЩА ЕГИПТА (20 марта 2025 года). Главные герои ленты, мышь Морис, а также коты Винсент и Клеопатра, отправятся из Петербурга в Египет, где обретут новых друзей, побывают в пирамидах и откроют тайные подземелья в поисках джинна, исполняющего одно желание раз в тысячу лет. Гостям презентации продемонстрировали небольшой отрывок, в котором персонажи обнаруживают древний папирус с картой и начинают конкурировать друг с другом.

Семейная лента МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (27 июня) ориентирована на широкую аудиторию и рассказывает о трогательной дружбе девочки и лошади. Картину представили продюсеры Дмитрий Рудовский, Матвей Зубалевич, Ирина Даниленко и Алексей Митс, сценарист Анна Каракова, режиссер Александр Данилов, а также актрисы Василиса Коростышевская и Людмила Артемьева. Ожидается, что параллельно с выходом картины на прилавках магазинов появится одноименная книга, также написанная Караковой, для которой, как отметили продюсеры, эта история очень личная. По проекту продемонстрировали несколько сцен, напомнивших своей атмосферой недавнюю ПАЛЬМУ, а также трейлер. «Это действительно что-то большее, чем подростковое кино», – отметила Артемьева.

Экранизация повести Владимира Железникова КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ о школе и взрослении выйдет в прокат 25 июля. Роли в картине исполнили Борис Дейков, Игорь Костолевский, Сергей Никоненко, Иван Колесников, Катерина Шпица, Евгения Дмитриева, Константин Крюков и Борис Каморзин. «Сейчас очень важно снимать фильмы как про детей, так и для детей, потому что детский мир невероятно богат – там есть место и фантазиям, и приключениям, и первой влюбленности», – отметила режиссер и автор сценария Ольга Беляева. Действие картины разворачивается в 1965 году, и, по словам постановщика, это может послужить мостиком для большего семейного интереса – бабушки могут прийти с детьми, внуками, чтобы поделиться воспоминаниями о своей юности. Музыку для фильма написал Игорь Крутой. По проекту был показан трейлер, наглядно продемонстрировавший кропотливую работу авторов по воссозданию эпохи.

МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (8 августа), в свою очередь, рассказывает уже о дружбе мальчика и маленького лисенка. Сюжет фильма вдохновлен историей «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери – тема книги перекликается с главной темой проекта. Главный герой картины читает книгу Экзюпери своему новому другу, параллельно выхаживая и пряча его от браконьеров. Сцены чтения эпизодов сказки будут усилены анимированными иллюстрациями из книги. В ролях задействованы Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников и лисенок Федя. По словам режиссера Анны Курбатовой, работа над картиной все еще продолжается – монтаж уже завершен, сейчас доделываются звук и музыка, а также анимационные эпизоды, которые были разработаны вместе со студией «Союзмультфильм». Авторы верят в успех ленты и уже трудятся по собственной инициативе над сиквелом. По проекту продемонстрировали трейлер.

Съемки комедии ЖДУН В КИНО (1 января 2025 года) завершились прошлой осенью, и теперь вовсю идет постпродакшн – новые кадры с самим Ждуном появляются каждый день. «Это приводит всех нас в дикий восторг, потому что это очень смешно», – заявил управляющий партнер «Нашего кино» Максим Рогальский. Ожидается, что картина, которая делалась совместно с онлайн-кинотеатром Okko, будет сопровождаться массированной рекламной кампанией. По фильму показали первый трейлер, где был заявлен не только сам персонаж, но и сюжет фильма.

Продюсер Михаил Погосов представил комедию РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ. Съемки картины начнутся в марте и пройдут до конца июля, а релиз фильма запланирован на декабрь этого года. По сюжету картины, Дед Мороз в исполнении Романа Мадянова планирует уйти на пенсию и ищет себе сменщика, которым оказывается неудачник с лицом Романа Курцына. По словам Погосова, это масштабное кино с большим количеством трюков – планируется, что все актеры выполнят их самостоятельно. Также в актерском составе задействованы Жанна Эппле, Елизавета Арзамасова, Владимир Сычев и Михаил Тарабукин.

Следующий блок проектов, которые только находятся в запуске, представил Василий Ровенский. Первым из них стала сказочная комедия ЧУДО-ЮДО, основанная на одноименном мультфильме 2017 года. Лента будет выполнена в стилистике картин КОНЕК-ГОРБУНОК и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, а сам заглавный персонаж будет полностью анимированным. Ожидается, что роль главного героя Ивана исполнит Никита Кологривый.

В основе сказки СИВКА-БУРКА также лежит всеми известная история. «Это тоже огромный проект с анимированным персонажем – конем. История будет очень близка к оригинальной сказке», – заявил Ровенский. Съемки фильма должны начаться летом.

Фэнтезийная комедия СОКРОВИЩА ГНОМОВ расскажет о неудачливом коммерсанте, который становится наследником четырех гномов, обладающих способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела. Главную роль в картине исполнит Павел Прилучный. Съемки также запланированы на это лето.

В центре повествования ленты СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ окажется семья, которая отправляется в путешествие в новый экоотель, где сталкивается со сказочными персонажами – в частности, со Змеем Горынычем. Облик последнего создал художник Максим Костенко, работавший над несколькими частями ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ. Съемки должны начаться в августе.

Сказка ЛУКОМОРЬЕ расскажет о двух старшеклассниках, которые попадают в придуманный А.С.Пушкиным мир и вынуждены его спасать.

Действие современного прочтения романтической сказки ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА будет разворачиваться в наше время в Москве – однако вместо стрелы в заглавную героиню попадает мячик для гольфа. «Это комедия, лав-стори, но для всей семьи», – отметил Ровенский.

Еще один новогодний проект компании, который сейчас уже снимается, – лента МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО – напоминает голливудских МАРМАДЮКА и ДОРОГУ ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. В центре повествования окажется пес, который пытается найти внука своего хозяина. Ожидается, что головы реальных животных будут анимированы, чтобы их губы шевелились. В актерском составе проекта задействованы Анатолий Васильев, Ирина Пегова, Максим Лагашкин, Юлия Сулес и Андрей Андреев. По картине продемонстрировали рабочую версию одной из сцен.

В конце семейного блока презентации Максим Рогальский объявил о том, что «Наше кино» приобрело права на экранизацию серии книг Бориса Заходера о Винни-Пухе и его друзьях. Ожидается, что это будет игровое кино с анимированными элементами. Детальнее о проекте будет рассказано позднее.

Зарубежный блок игровых релизов компании открылся триллером ОПАСНЫЕ ВОДЫ (23 мая), по которому был продемонстрирован трейлер. Также в пакете «Нашего кино» эротический триллер ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ Фернандо Труэбы с Мэттом Диллоном, костюмированная мелодрама ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ и триллер САВАН Дэвида Кроненберга с Венсаном Касселем, Дианой Крюгер и Гаем Пирсом.

Рогальский сделал отдельный акцент на картине ЭММАНУЭЛЬ – новой экранизации истории об эротических фантазиях юной француженки. Съемки фильма завершились в прошлом году, а его режиссером выступила Одри Диван. «Мы очень надеемся, что он станет фильмом открытия Каннского кинофестиваля, в ближайшее время мы об этом узнаем», – отметил управляющий партнер «Нашего кино». Выход ЭММАНУЭЛЬ предварительно запланирован на осень этого года, по миру лента должна получить возрастной рейтинг R. По проекту был продемонстрирован небольшой эксклюзивный фрагмент, по которому пока сложно делать какие-либо выводы.

Отечественный хоррор ДОМОВОЙ (28 марта) был представлен трейлером и несколькими отрывками из фильма, которые вызвали ассоциации с ПРОКЛЯТИЕМ МОНАХИНИ и недавними проектами студии Blumhouse. Сюжет фильма сочетает элементы притчи, хоррора и фэнтези. Над пластическим гримом монстров работал Петр Горшенин. У картины будет обширный маркетинговый бюджет, продюсеры надеются охватить порядка 19 млн человек.

Писатель Александр Прост представил свой продюсерский проект – экранизацию собственной книги «Содержанка», которая получила название ПОЧЕМУ ТЫ? (25 апреля). Главные роли в эротическом триллере исполнили Даниил Воробьев и Ангелина Загребина. «Кино получилось максимально откровенным, 18+», – подчеркнул Максим Рогальский. По картине был продемонстрирован первый трейлер.

Завершилась презентация показом романтической сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (7 марта), которая расскажет зрителям историю любви честного и обаятельного матроса Ивана и принцессы Забавы.