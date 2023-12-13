«Терминатор 2» и «Один дома» внесли в Национальный реестр фильмов США

Всего культурным достоянием в этом году признали 25 картин

Библиотека Конгресса США назвала 25 картин, которые будут признаны культурным достоянием и войдут в Национальный реестр фильмов в 2023 году. Об этом сообщает Variety.

В их числе оказались ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ Джеймса Кэмерона, 12 ЛЕТ РАБСТВА Стива Маккуина, ОДИН ДОМА Криса Коламбуса и КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ Генри Селика.

Возраст фильмов, включенных в реестр, должен превышать 10 лет. Каждый год картины отбираются с учетом их культурной, исторической или эстетической значимости для сохранения кинонаследия США. Сейчас Национальный реестр насчитывает 875 тайтлов.

Полный список новых фильмов в хронологическом порядке

• «Путешествие в страну кино», реж. Пол Фентон (1921)

• УЖИН В ВОСЕМЬ, реж. Джордж Кьюкор (1933)

• «Коллекция домашних видео семьи Богулано» (1950-1970-е годы)

• НЕПОБЕЖДЕННАЯ, реж. Нэнси Хэмилтон (1954)

• ЛЕДИ И БРОДЯГА, реж. Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмилтон Ласк (1955)

• НА ОКРАИНЕ ГОРОДА, реж. Мартин Ритт (1957)

• МЫ ЖИВЫ, реж. Женская киномастерская Калифорнийского университета (UCLA) (1974)

• «Круиз по японским городам», реж. Дуэйн Кубо (1975)

• ВНЕ ЗАКОНА, реж. Роберт М. Янг (1977)

• ПРОХОДЯ ЧЕРЕЗ, реж. Ларри Кларк (1977)

• СЛАВА, реж. Алан Паркер (1980)

• ОТЧАННО ИЩУ СЬЮЗАН, реж. Сьюзэн Сейдельман (1985)

• ОСВЕЩЕННОЕ ПОЛЕ, реж, Эндрю Норен (1987)

• МЭТОУН, реж. Джон Сейлз (1987)

• ОДИН ДОМА, реж. Крис Коламбус (1990)

• ДАМА БУБЕН, реж. Нина Менкес (1991)

• ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ, реж. Джеймс Кэмерон (1991)

• КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ, реж. Генри Селик (1993)

• СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ, реж. Энг Ли (1993)

• МАЙЯ ЛИНН: СИЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД, реж. Фрида Ли Мокк (1994)

• АПОЛЛОН 13, реж. Рон Ховард (1995)

• ЗАМОРОЧЕННЫЕ, реж. Спайк Ли (2000)

• ЛЮБОВЬ И БАСКЕТБОЛ, реж. Джина Принс-Байтвуд (2000)

• 12 ЛЕТ РАБСТВА, реж. Стив Маккуин (2013)

• В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ, реж. Морган Невилл (2013)

Фото: кадр из фильма ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ