Онлайн-кинотеатры попросили сократить для них НДС до 10%

Ассоциация «Интернет-видео» предлагает меры поддержки аудиовизуальных сервисов

Ассоциация «Интернет-видео» предложила правительству снизить НДС на фильмы и сериалы с 20% до 10%. Речь идет о поддержке российских онлайн-кинотеатров, которые входят в реестр аудиовизуальных сервисов и инвестируют в производство оригинального контента.

Также в письме предложено принять антипиратский законопроект, который предписывает во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконно размещенный контент.

Представитель Дмитрия Чернышенко заявил, что письмо ассоциации еще не получено.

Как отметил руководитель ассоциации Алексей Бырдин, дополнительные средства на создание фильмов и сериалов позволят смягчить дефицит премьерного контента, который возникнет из-за ухода с российского рынка зарубежных новинок. Также, по словам Бырдина, выдвинутые инициативы дополняют предложения Минцифры по поддержке IT-отрасли. В частности, министерство призвало снизить налог на прибыль и страховые взносы для аккредитованных организаций, которые получают доход от рекламы и продажи контента по подписке.

Алексей Бырдин наполнил, что от НДС освобождена, например, продажа билетов в кино. Также в 2020 году ставка налога была снижена до 10% для электронных книг. По подсчетам «Интернет-видео», при сохранении объемов рынка на нынешнем уровне выпадающие доходы бюджета не должны превысить 1,6 млрд рублей в год.

По данным TelecomDaily, выручка легальных видеосервисов в 2021 году составила 54.9 млрд рублей. Также за этот период онлайн-кинотеатры страны выпустили 74 оригинальных проекта.