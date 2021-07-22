Netflix объявляет начало съемок и актерский состав первого российского сериала «Анна К»

Ранее стало известно, что главную роль исполнит Светлана Ходченкова. Теперь к ней присоединились Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие.

Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов, Центральная и Восточная Европа и Россия: «Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии, и теперь рады анонсировать яркую команду актеров».

Дополненный актерский состав:

Алексей Каренин — Федор Бондарчук

Дарья «Долли» Облонская — Юля Александрова

Степан «Стива» Облонский — Гоша Куценко

Константин Левин — Юра Борисов

Сергей Кознышев — Александр Цыпкин

Агафья Михайловна — Татьяна Догилева

Екатерина «Кити» Щербацкая — Даша Верещагина

Netflix пока не раскрывает, кто исполнит роль Вронского — мужчины, который притянул к себе Анну непреодолимыми страстью и очарованием.

В качестве режиссеров выступают Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор. Сценарист проекта – Роман Кантор, продюсеры – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Корнихин и Роман Кантор.

Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру, дата релиза будет объявлена дополнительно.

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22.07.2021 Автор: Виолетта Палий