Netflix объявляет начало съемок и актерский состав первого российского сериала «Анна К»

Ранее стало известно, что главную роль исполнит Светлана Ходченкова. Теперь к ней присоединились Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие.
Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов, Центральная и Восточная Европа и Россия: «Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии, и теперь рады анонсировать яркую команду актеров».
Дополненный актерский состав:
Netflix пока не раскрывает, кто исполнит роль Вронского — мужчины, который притянул к себе Анну непреодолимыми страстью и очарованием.
В качестве режиссеров выступают Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор. Сценарист проекта – Роман Кантор, продюсеры – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Корнихин и Роман Кантор.
Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Сериал выйдет на Netflix по всему миру, дата релиза будет объявлена дополнительно.
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22.07.2021 Автор: Виолетта Палий
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