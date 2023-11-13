Netflix помог восстановить один из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса

Стриминговый гигант будет использовать его для премьер и показов своих фильмов

На прошлой неделе после трехлетней реставрации свои двери вновь открыл Egyptian Theatre – один из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса. В этом бывшему владельцу – некоммерческой организации «Американская синематека» – помог Netflix.

Egyptian Theatre был открыт в 1922 году шоуменом Сидом Громаном и застройщиком Чарльзом Тоберманом и стал местом проведения первой в истории голливудской премьеры – фильма РОБИН ГУД с Дугласом Фэрбенксом. После того как в начале 90-х годов кинотеатр закрылся и был практически разрушен землетрясением, его за один доллар приобрела «Американская синематека».

В 2020 году Netflix заявил о том, что вложит деньги в реконструкцию здания и планирует использовать его для премьер и показов своих картин. Стриминговый гигант тогда отметил, что позволит «Американской синематеке» проводить свои мероприятия по выходным.

Сообщается, что в процессе реставрации архитектор Пейтон Холл сосредоточился на том, чтобы убрать нововведения из 90-х – в частности, пальмы перед кинотеатром – а также добавить современные инновации, сохранив первоначальную структуру здания. В ходе реконструкции были восстановлены потолок в зрительном зале, египетский скарабей в просцениуме, а также демонтированы балкон, акустические панели и сокращено количество мест.

9 ноября Netflix провел там первый показ – скрининг УБИЙЦЫ Дэвида Финчера, после которого режиссер ответил на вопросы зрительного зала.

Фото: Netflix