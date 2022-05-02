Акции Netflix прибавили 5% стоимости после рекордного падения

БК рассмотрел динамику изменения стоимости акций различных медиакорпораций

Почти через две недели после публикации отчета Netflix о результатах по итогам 2021 года стоимость акций стримингового сервиса составляет порядка $198 (данные на 2 мая 19:10 мск). Этот результат оказался 7% меньше цены бумаг в день объявления финансовых итогов, 20 апреля, когда стоимость акций обвалилась на 40% и колебалась около $212.

Однако и этот результат оказался не предельным: 27 апреля стоимость акций Netflix на открытии биржи составила $188,51 (на 11% меньше, чем в день публикации отчета). На данный момент стоимость в $188,51 является самым низким результатом с момента публикации отчета — ко 2 мая 19:10 акции прибавили 5% стоимости относительно этого минимума.

В первом квартале 2022 года стриминговый сервис впервые за 10 лет показал падение числа подписчиков — его база сократилась на 200 тыс. пользователей. Определенный вклад в этот результат внесла приостановка работы Netflix в России: как сообщали аналитики, видеосервис насчитывает порядка 700 тыс. подписчиков в стране. В числе других причин сокращения — рост стоимости подписки в США на $1,5, которое вызвало падение аудиотории в регионе на 600 тыс. аккаунтов. Множественные отписки несколько скомпенсировали новые пользователм из Азии, однако итоговая разница все равно оказалась на уровне 200 тыс. пользователей.

Рынок также отреагировал на сокращение базы стримингового гиганта: тогда же, 20 апреля, к 17:31 по московскому времени акции Walt Disney упали на 4,5%, до $125,91; Warner Bros. Discovery – на 6,1%, до $23; Paramount Global – на 12%, до $31,88, а акции производителя приставок для просмотра стриминговых сервисов Roku упали на 7,7%, до $107,79. На 20:27 мск акции несколько прибавили в цене.

Примечательно, что за день до падения стоимости бумаг стриминга свои результаты представила Warner Bros. Discovery: за первый квартал 2022 года база подписчиков видеосервисов компании увеличилась на 2 млн пользователей. Однако этот успех на фоне Netflix лишь на время остановил уменьшение цены акций — за сутки с 26 апреля 15:00 мск по 27 апреля 15:00 мск падение составило 11%, до $18,38. Отметим, что акции новообразованной компании Warner Bros. Discovery появились на бирже 19 апреля. На данный момент минимум их стоимости зафиксирован 29 апреля в 19:00 мск — $18,16; 2 мая 19:10 стоимость бумаг составила порядка $19,3.

На акциях компании Walt Disney результаты Warner Bros. Discovery сказались в некоторой степени положительно — скорость падения их стоимости замедлилась до 0,5%. Однако глобальный тренд компании неутешительный — с 3 января по 2 мая 2022 года бумаги Walt Disney потеряли порядка 30% стоимости, сократившись с $156,71 до $112,1. Еще 3 мая 2021 года цена бумаг компании составляла $185,51.

Помимо падения стоимости бумаг после публикации отчета Netflix, компания Paramount Global зафиксировала уменьшение цены после объявления результатов Warner Bros. Discovery — за сутки с 26 апреля 15:00 мск до 27 апреля 15:00 мск стоимость упалана 4%, до $29,1, продолжив падение до 28,26 по состоянию на 28 апреля 15:00 мск. На 2 мая 19:10 акции Paramount Global отыграли свое падение после отчета Warner Bros. Discovery, достигнув отметки $30,1. Теперь бумагам компании предстоит вернуться на уровень $36,28, который предшествовал публикации результатов Netflix.

В среднесрочной перспективе глобальный рынок может ждать очередное перераспределение медиаресурсов — одни компании будут поглощать другие, кто-то будет устанавливать взаимовыгодные сотрудничества. Пожалуй, в первую очередь такое изменение можно связать с ростом инфляции и нарастанием кризиса, которые повлияют на способность населения оплачивать подписки.