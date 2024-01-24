Netflix отчитался о прибыли за четвертый квартал 2023 года

Квартальная выручка составила $8,83 млрд

Netflix представил финансовый отчет за четвертый квартал 2023 года. Согласно ему, платформе удалось привлечь еще 13,1 млн новых подписчиков.

По данным на конец прошлого года, стриминг насчитывал 260,28 млн подписчиков по всему миру.

Квартальная выручка выросла на 12% год к году и составила $8,83 млрд, что в разы превысило прогнозы аналитиков сервиса. Чистая прибыль составила $938 млн ($55,3 млн в 2022-м).

Отмечается, что число подписчиков на тариф с рекламой выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, однако компания вновь не раскрыла точные цифры.

Представители Netflix заявили, что не заинтересованы в приобретении линейных активов, а также предположили, что возможные слияния и поглощения среди медиакомпаний вряд ли существенно изменят конкурентную среду – особенно если учитывать уже свершившиеся сделки (Viacom/CBS, AT&T/Time Warner, Disney/Fox, Time Warner/Discovery и многие другие).