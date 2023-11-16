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Netflix закрывает сериалы по итогам минувших голливудских забастовок

Автор: Илья Кувшинов

16 ноября 2023

Стриминговый сервис отменил сразу пять проектов

Netflix решил закрыть сразу несколько своих проектов. Под удар попали игровые сериалы «Тень и кость» и «Гламур», а также три анимационных шоу для взрослых – «Агент Элвис», «Фарзар» и «Капитан Фолл». Об этом сообщает Deadline.

Утверждается, что решение было принято по итогам минувших голливудских забастовок, поскольку студии и стриминги все еще продолжают оценивать последствия семимесячной остановки производства.

Для Netflix важным фактором стал большой разрыв по времени между первым сезоном и потенциальным вторым (у каждого из отмененных сериалов, кроме «Тени и кости», вышел только один сезон), а также соотношение стоимости проектов и их успеха на сервисе.

Также отмечается, что взрослые мультсериалы были закрыты из-за смены руководителя в анимационном подразделении сервиса, который решил не продолжать проекты предшественника.

Фото: кадр из сериала «Тень и кость»

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