Netflix закрывает сериалы по итогам минувших голливудских забастовок

Стриминговый сервис отменил сразу пять проектов

Netflix решил закрыть сразу несколько своих проектов. Под удар попали игровые сериалы «Тень и кость» и «Гламур», а также три анимационных шоу для взрослых – «Агент Элвис», «Фарзар» и «Капитан Фолл». Об этом сообщает Deadline.

Утверждается, что решение было принято по итогам минувших голливудских забастовок, поскольку студии и стриминги все еще продолжают оценивать последствия семимесячной остановки производства.

Для Netflix важным фактором стал большой разрыв по времени между первым сезоном и потенциальным вторым (у каждого из отмененных сериалов, кроме «Тени и кости», вышел только один сезон), а также соотношение стоимости проектов и их успеха на сервисе.

Также отмечается, что взрослые мультсериалы были закрыты из-за смены руководителя в анимационном подразделении сервиса, который решил не продолжать проекты предшественника.

Фото: кадр из сериала «Тень и кость»