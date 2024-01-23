Глава киноподразделения Netflix Скотт Стубер покидает свой пост

Продюсер планирует запустить собственную компанию

Скотт Стубер покидает должность главы киноподразделения Netflix – по сообщению Deadline, это произойдет уже в марте.

Инсайдеры утверждают, что продюсер, который намерен запустить собственную медиакомпанию, планировал это давно – ходили слухи, что его философия отличается от мировоззрений боссов Netflix, сосредоточенных на создании премиального контента для платформы.

Ожидается, что обязанности Стубера будет временно исполнять директор сервиса по контенту Бела Баджария.

Продюсер был назначен на должность главы киноподразделения Netflix в 2017 году. Именно благодаря Стуберу Netflix увеличил количество разрабатываемых и покупаемых полнометражных картин. В их числе – КРАСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (который все еще остается самым популярным фильмом в истории стриминга), ПТИЧИЙ КОРОБ, ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА, НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН, ИРЛАНДЕЦ, РОМА, БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ и многие другие ленты.

Связи и многолетний опыт кинематографиста также позволили платформе наладить сотрудничество с ведущими режиссерами, вроде Альфонса Куарона, Спайка Ли, Мартина Скорсезе, Греты Гервиг и Зака Снайдера.