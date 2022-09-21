Начинается четвертый день фестиваля «Новый сезон»

Расписание нового дня показов и комментарии создателей проектов

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» продолжает работу. В четвертый день смотра гостям будут представлены четыре новых проекта:

13:00 — сериал «Лэйт найт скул» (Okko, реж. Ника Яковлева)

«Лэйт Найт Скул» – восьмисерийный драматический проект Ники Яковлевой. Роли в сериале исполнили Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Павел Табаков и другие. Продюсеры – Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Анна Александрова, Эльвира Дмитриевская, Светлана Сонина. По сюжету, в Сети появляется новое скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. Проект существует на нелегальном положении и снимается в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое. Количество просмотров растет, темы становятся все острее, и постепенно создатели подсаживаются на иглу хайпа, а значит, все чаще переходят границы разумного... Производство: ID Production, On Set Production при поддержке Института развития Интернета.

Екатерина Кононенко, продюсер проекта: «Наш сериал – человеческая история про современных подростков. Каждая серия посвящена конкретной проблеме, которая актуальна так или иначе в данной среде. Мы представили, куда могла бы уйти ситуация, если подростки сами пытались бы об этом разговаривать, создав специальное ток-шоу в онлайне. Понятно, что предложенные нами обстоятельства несколько условны и в реальности вряд ли возможны, но создать настолько новаторский и в чем-то социально значимый проект мне показалось важным».

15:00 — сериал «Черная весна» (Start, реж. Сергей Тарамаев и Любовь Львова)

В сериале снялись Глеб Калюжный, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Николай Фоменко, Сергей Гилев, Александр Яценко, Анатолий Белый, Артем Ткаченко. 17-летний Мел и его друзья живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним в руки попадает пара дуэльных пистолетов. Подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий по законам справедливости и чести. Производство: Start, «Марс Медиа».

Ирина Сосновая, продюсер сериалов: «На фестиваль мы привезем сериал Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Черная весна» и проект Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать». Это сложные, смелые, визуально изобретательные, многослойные истории от талантливых режиссеров, с которыми лично я давно мечтала поработать как продюсер. «Черной весной» мы хотим еще громче заявить о нашей молодежной линейке, а «Алисой» – пополнить коллекцию успешных драм. Не сомневаюсь, что благодаря этим проектам мы откроем для индустрии начинающих, но ярких молодых актеров, многие из которых станут большими артистами».

18:00 — сериал «Пансион» (IVI, реж. Святослав Подгаевский)

1905 год. В женский исправительный интернат на уединенном острове в Балтийском море под видом новой воспитанницы приезжает девушка Полина. Ее реальная цель – найти свою сестру, пропавшую при загадочных обстоятельствах. В главной роли – Стася Милославская. Также в проекте заняты Виктория Толстоганова и Елизавета Шакира. Роль единственного мужчины в пансионе сыграл Дмитрий Чеботарев.

Святослав Подгаевский, продюсер, режиссер сериала: «Это история о парадоксальности добра и зла. Добро для одного человека способно вылиться в страдания другого. Отсюда, как мне кажется, очень точный слоган сериала, известная всем фраза: «Кто из вас без греха?» В нашей истории не так много персонажей, которые существуют в закрытом социуме. Они все находятся в зависимости друг от друга – какое-то действие одного влечет за собой последствие для другого. С этой точки зрения было очень интересно рассмотреть отношения между персонажами как уменьшенную модель общества. Но тем не менее это детективный триллер с мистическими элементами, здесь очень важна разгадка – что произошло на самом деле».

20:30 — фильм ЭКСПРЕСС (Okko, реж. Руслан Братов)

Картина является триумфатором прошедшего кинофестиваля «Окно в Европу». Фильм взяла главный приз, а также награды на операторскую работу и актерский ансамбль. Режиссером ЭКСПРЕССА выступил Руслан Братов, автор легендарной короткометражки «Лалай-Балалай». ЭКСПРЕСС — многофигурная трагикомедия с криминальным уклоном и южным акцентом. События ленты разворачиваются в неназванном городке в Карачаево-Черкессии. Завсегдатай букмекерской конторы Саша Сосланов по кличке Сос ставит последнюю тысячу рублей на «экспресс» – отчаянную ставку из нескольких событий. Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. Теперь у Саши есть трое суток, чтобы найти «экспресс» на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь. Производство — «Марс Медиа», «Стереотактик», Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» при поддержке Минкультуры РФ.

Руслан Братов, режиссер фильма (по материалам Metronews.ru): «Когда я только задумывал историю, то пытался представить героя, чем-то похожего на персонажа фильма ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД. На уровне энергии, драйва мне хотелось, чтобы было похоже на братьев Сафди. Мне приятно сравнение с Гаем Ричи, но когда я думал о каких-то референсах, я его, по крайней мере, впрямую не брал. Я брал Коэнов, иранское кино, в частности, Аббаса Киаростами. На уровне написания сценария – Отара Иоселиани, я очень люблю его».

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