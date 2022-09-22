Расписание нового дня показов и комментарии создателей проектов

Сегодня, 22 сентября, на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет пятый день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Гостям смотра вновь представят четыре участника конкурсных показов:

13:00 — сериал «13 клиническая» (IVI, реж. Клим Козинский)

В сериале по сценарию Андрея Золотарева (ЛЕД 2, ПРИЗРАК, «Триггер», «Вне себя») Данила Козловский играет неизлечимо больного хирурга Кирилла, который находит работу в клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Кроме Козловского, в проекте участвуют Паулина Андреева, Виктория Исакова, Дмитрий Лысенков и другие актуальные артисты. Режиссером сериала выступил Клим Козинский.

Андрей Золотарев, продюсер, автор сериала: «Мне кажется, любая фантастика и фэнтези всегда пытаются отстраненно, «на удалении» поговорить об острых социальных вопросах. Глазами пришельцев куда проще увидеть земные проблемы. А глазами демонов (как в нашем случае) очень интересно наблюдать за нашим представлением о жизни, смерти и предназначении. Мне кажется, любой человек, сталкивающийся с серьезной болезнью, задается двумя вопросами: «Как от этого избавиться?» и «За что мне все это?». Мы пытаемся ответить на второй. Прямых заимствований в этой истории нет, и мне кажется, что у нас получилось сделать полностью оригинальный мир, не похожий ни на что. Сам сеттинг диктует оригинальную историю. Нам пришлось построить больницу целиком, чтобы наполнить ее уникальными помещениями и приборами. Многие решения выглядят просто потрясающе: мне, например, очень нравится наша больничная тюрьма, выглядящая одновременно жутко и интересно. Или палаты, расчерченные специально написанными для фильма заговорами. В этом сериале и в этих помещениях нет ни одной случайной детали. Мы очень тщательно подготовились, на полном серьезе написав отдельный раздел медицины, чтобы самим не запутаться в методологии диагностики и лечения».

15:30 — сериал «Аврора» (more.tv и Wink, реж. Роман Волобуев)

История рассказывает про 25-летнюю девушку, которая в детстве прославилась на всю страну главной ролью в народном блокбастере АВРОРА, а спустя пятнадцать лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Роли в проекте исполнят Елена Тронина, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Ольга Богомазова, Дмитрий Ендальцев, Алексей Золотовицкий и Ольга Сутулова. Кроме самого Волобуева, сценаристом значится Елена Смолина, оператором выступил Матвей Ставицкий. Продюсеры проекта – Александр Дулерайн, Маруся Трубникова, Надежда Рехтер-Гарева, Филипп Брусникин, Влад Ряшин и Александр Бондарев.

18:00 — сериал «Кунгур» (Okko, реж. Сергей Попов)

«Кунгур» – история о рыбацком поселке, маленьком слепке большой страны. Главному герою Егору удается открыть страшную правду, за которую ему и его землякам придется заплатить страшную цену. Производство: Продюсерская компания «Лампа».

Сергей Попов, режиссер проекта: «Наша история о том, как вопреки всем обстоятельствам ее герой хочет докопаться до правды и восстановить справедливость. Он идет наперекор всему и уверен, что победит, потому что, как сказал один известный персонаж, «сила в правде». За кем правда, тот и побеждает. Наш герой пытается вернуть любовь, которую у него отняли восемь лет назад. Но возможно ли вернуть любовь? И что есть любовь? Это самопожертвование или желание обладать? Вторая важная тема – верности и предательства. Ну и, конечно, основным лейтмотивом проходит вопрос: что для русского человека важнее – собственное благополучие или сострадание, сочувствие к слабому и жажда всеобщей справедливости? Конкретных референсов в кино мы не рассматривали, но в литературе это такие романы, как «Тихий Дон», «Идиот», «Братья Карамазовы». Мы старались удивить зрителя не новыми технологиями, а тщательной проработкой драматургии каждого из персонажей. Где каждая роль – это важная часть общей мозаики».

20:30 — фильм ЛИБЕРЕЯ. ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (IVI, реж. Глеб Орлов)

Сюжет крутится вокруг легендарной Либереи, библиотеки Ивана Грозного. Разгадывать загадки прошлого в фильме будут Тихон Жизневский, Диана Пожарская и Алексей Серебряков. Производство: «Централ Партнершип», IVI, АНО «Медиа Юниверсал Ивент» при поддержке Фонда кино.

Владимир Маслов, генеральный продюсер фильма: «Мы хотели сделать захватывающее приключенческое кино с легкой, оригинальной историей, полной загадок и тайн. Для нас важно было передать зрителю дух авантюризма, желание докопаться до истины и жажду открытий. В то же время в картине поднимаются важные вопросы об отцах и детях, о смелости, о любви, о взаимопомощи и умении быть в команде. Мне кажется, у нас получилось интересное кино в духе лучших приключенческих фильмов».

За ключевыми новостями смотра следите в нашем телеграм-канале: t.me/kinometro