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«Нэчжа побеждает царя драконов» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Автор: Илья Кувшинов

21 февраля 2025

По данным на 20 февраля, лента смогла освоить уже $1,72 млрд только в Китае

Китайский блокбастер НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ смог превзойти результат ГОЛОВОЛОМКИ 2 ($1,699 млрд) в мировом прокате и официально стал самым кассовым анимационным проектом в истории.

Отмечается, что итогам четверга, 20 февраля, лента смогла освоить уже $1,72 млрд (12,47 млрд юаней) только на территории Китая.

Прогноз китайских аналитиков по тоталу сборов мультфильма был слегка понижен до отметки в $2,08 млрд. Если релиз сможет достичь этого рубежа, то он станет пятой самой кассовой картиной в истории, побив результат фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ ($2,071 млрд).

Помимо этого, если сборы НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ в Китае доберутся до отметки в $2 млрд, то это будет первый случай в истории, когда кинопроекту удастся перешагнуть через столь значимый рубеж благодаря всего одному рынку.

Местный прокат картины будет продолжаться до 30 марта.

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

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