top banner

Джек Николсон не планирует возвращаться в кино

Автор: Илья Кувшинов

8 ноября 2023

Последний раз актер появлялся на экранах в 2010 году

Прошло уже 13 лет с тех пор, как Джек Николсон последний раз снимался в кино и, похоже, больше на экранах в новых проектах мы его не увидим.

Музыкальный продюсер и близкий друг актера Лу Адлер рассказал во время записи подкаста комика Марка Мэрона, что 86-летний Николсон отказывается от любых предложений работы.

«Мой друг хотел снять его в фильме. Джек ответил: «Нет, я не буду сниматься. Знаешь, что я сегодня делал? Я сидел под деревом и читал книгу». Он делает то, что ему хочется. Он хочет спокойствия. Он есть, что хочет. Он хочет жить так, как ему хочется», – рассказал Адлер.

Последней, на данной момент, экранной работой Николсона является романтическая комедия КАК ЗНАТЬ… Джеймса Л. Брукса. В 2017 году появилась информация о том, что актер может исполнить главную роль в американском ремейке ТОНИ ЭРДМАННА, однако позднее он отказался от участия в проекте.

Фото: кадр из фильма КАК ЗНАТЬ…

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Предпродажи уикенда: вперед всех вырвалась фантастика «Человек ниоткуда»
Подробнее
«По щучьему велению» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября
Подробнее
Okko рассказал о новинках ноября
Подробнее
Касса четверга: лидером остается «По щучьему велению»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках ноября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидировать продолжает «По щучьему велению»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 30 октября – 5 ноября 2023 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках ноября
Подробнее
Инсайдеры рассказали о текущем кризисе в Marvel
Подробнее
Российские дистрибьюторы активно закупают контент на AFM 2023
Подробнее
Стали известны лауреаты Токийского международного кинофестиваля
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Саша против!»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» уверенно выигрывает во второй раз
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2023 года
Подробнее