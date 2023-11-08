Джек Николсон не планирует возвращаться в кино

Последний раз актер появлялся на экранах в 2010 году

Прошло уже 13 лет с тех пор, как Джек Николсон последний раз снимался в кино и, похоже, больше на экранах в новых проектах мы его не увидим.

Музыкальный продюсер и близкий друг актера Лу Адлер рассказал во время записи подкаста комика Марка Мэрона, что 86-летний Николсон отказывается от любых предложений работы.

«Мой друг хотел снять его в фильме. Джек ответил: «Нет, я не буду сниматься. Знаешь, что я сегодня делал? Я сидел под деревом и читал книгу». Он делает то, что ему хочется. Он хочет спокойствия. Он есть, что хочет. Он хочет жить так, как ему хочется», – рассказал Адлер.

Последней, на данной момент, экранной работой Николсона является романтическая комедия КАК ЗНАТЬ… Джеймса Л. Брукса. В 2017 году появилась информация о том, что актер может исполнить главную роль в американском ремейке ТОНИ ЭРДМАННА, однако позднее он отказался от участия в проекте.

Фото: кадр из фильма КАК ЗНАТЬ…