Национальная Медиа Группа и Bazelevs объявили о партнерстве в кинодистрибуции

В сделку вошли кинопрокат, телетрансляции и распространение в интернете

Дистрибьютором новых фильмов студии Bazelevs станет Национальная Медиа Группа (НМГ). В рамках партнерства холдинг получит эксклюзивные права на кинотеатральный прокат, телепоказ и релиз в интернете проектов кинокомпании. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников сделки.

Сделка по кинопрокату подразумевает, что принадлежащий медиахолдингу дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» получит права на кинотеатральный релиз ряда проектов студии. Среди них — десятая часть франшизы «Елки», мультфильмы ХОДЖА НАСРЕДДИН и ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА. Помимо этого, НМГ получила телеправа на показы продукции Bazelevs на телеканалах холдинга, а также эксклюзивные цифровые права.

НМГ сможет продавать права на включение фильмов Bazelevs в библиотеки других онлайн-кинотеатров, а не только распространять их на собственных платформах. Стороны в дальнейшем намерены масштабировать партнерство.

«С кинокомпанией Bazelevs нас связывает богатая история профессиональных отношений, в ходе которых был выпущен целый ряд картин, ставших, не побоюсь этого слова, классикой в новой истории российского кино, — сообщил генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов, — И это действительно знаковый момент, когда в рамках кинопрокатной структуры медиахолдинга НМГ нам снова посчастливилось объединить усилия по выпуску как одной из самых известных и популярных отечественных франшиз «Елки», так и линейки новых масштабных проектов, претендующих стать народными блокбастерами».

«Вместе с Вадимом мы выпускали в кино самую первую часть «Елок» — и символично, что с юбилейным десятым фильмом мы снова возвращаемся к его команде, приобретая вместе с ней мощного партнера для наших флагманских проектов — холдинг НМГ. Студия «Базелевс» славится народным кино, холдинг НМГ — один из лидеров по охвату аудитории в стране: наше партнерство в дистрибуции позволит сделать наши новые фильмы настоящими зрительскими хитами», — комментирует совладелец и генеральный директор студии Bazelevs Тимур Асадов.

Официально сумму сделки участники не раскрывают. Источник РБК на рынке предположил, что права на дистрибуцию контента Bazelevs в интернете могли обойтись НМГ в 1,5 млрд рублей. Гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров считает, что речь может идти о сумме от 500 млн руб. совокупно за все новые проекты компании с учетом отсроченных платежей в форме процента от сборов.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов полагает, что это одна из крупнейших сделок в культурных индустриях России за последнее время. По его мнению, Bazelevs продажа прав «сулит стабильность, безопасность и точное знание, что их следующие проекты смогут дойти до аудитории без каких-либо серьезных проблем». В свою очередь, медиахолдинг получит «перспективное создание востребованного контента».

Фото: кадр из мультфильма ХОДЖА НАСРЕДДИН