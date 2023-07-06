НМГ и «Платформа» представили второй ежегодный рейтинг социального контента

В 2023 году процент россиян, высоко оценивающих российский кинематограф, вырос до 88%. Из этого числа 71% считают, что качество контента российского кинематографа равно качеству зарубежных кинокомпаний.

Центр социального проектирования «Платформа» при поддержке «Национальной Медиа Группы» провел исследование, в результате которого на основании кинопродуктов за 2022-2023 гг. был составлен рейтинг топ-25 картин с социальным эффектом. Одним из главных факторов оценивания: рассмотрение фильма с точки зрения их ценностного воздействия на современного зрителя.

Безусловными лидерами стали: ПРАВЕДНИК, ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, «Трудные подростки 4», ПОЕХАВШАЯ, ЧЕБУРАШКА и «Нулевой пациент». Эти фильмы и сериалы являются показателями баланса зрительской симпатии (получили высокую оценку от зрителей на онлайн-платформах) и социального влияния.

В каждом из этих кинопродуктов есть идея и представляется новый взгляд на актуальную проблему. Эти фильмы могут изменить мнения людей. Так, лидером среди всех картин стал фильм режиссера Сергея Урсуляка ПРАВЕДНИК с 91% в рейтинге. Затем следуют ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (82%), «Нулевой пациент» (83%), «Трудные подростки» (81%). Именно эти фильмы останутся , по мнению зрителей, надолго в их памяти. Эффект воздействия этих картин увеличивается ещё и потому, что многие посмотревшие эти фильмы рекомендуют их своему окружению.

Далее в рейтинге образовалась потенциальная восьмерка фильмов, в которых также совместились высокие зрительские оценки, однако в них прослеживается более умеренное воздействие на зрителя, нежели в предыдущих шести лидерах.

В рейтинг вошли: «Капельник», «Черная весна», «Жиза», «13 клиническая», «Тетя Марта», МИРА, «Алиса не может ждать» и НЕПОСЛУШНИК. Дополнением этого рейтинга стали фильмы: «Два холма», ИДЕНТИФИКАЦИЯ, «Жизнь по вызову», СТАЯ, «Ева, рожай!», «Конец света», «Новенькие», «Монастырь», «Надвое», МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, ЧЕКАГО.

Из всех этих фильмов удалось выделить эталонные картины, которые, по мнению зрителей, отвечают семейным ценностям, демонстрируют историю страны и гордость за ее достижения, а также показывают готовность к переосмыслению уроков прошлого, как исторических, так и культурных.

По статистике, за последние три года российскому зрителю хочется видеть в кино больше социального эффекта. Многие из них по-прежнему остаются с такими взглядами, что в кино недостаточно картин для детей, а также направленных на воспитание молодежи. Из этих предпочтений была создана статистика с темами, которые так волнуют российского зрителя.

58% считают, что кино должно целенаправленно менять людей, развивать позитивные ценности, подавать примеры правильного поведения.

57% считают, что кино должно побуждать зрителей ценить семью

39% важно, чтобы кино поднимало дух патриотизма

25% - отказ от плохих привычек

24% - быть более внимательным к детям

23% - заботиться о пожилых людях

20% - бороться с насилием в семье

17% - учиться бороться со стереотипами

15% - учиться общаться с людьми с особенностями

Исследование было проведено с февраля по апрель 2023 года. В нем приняли участие 1200 зрителей и 50 киноэкспертов. Процесс исследования включал в себя 10 глубинных интервью и 2 фокус-группы, на основании которых и был составлен рейтинг топ-25 российских картин с точки зрения их ценностного воздействия.

