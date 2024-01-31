НМГ создаст кластер по производству документальных фильмов и сериалов

Новая компания собирается выпустить 100 проектов до конца года

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявила о создании кластера НМГ ДОК, который будет специализироваться на производстве документальных фильмов и сериалов.

Сообщается, что до конца этого года кластер планирует выпустить 100 оригинальных проектов. В их числе – доки про императора Александра III, ученого Дмитрия Менделеева, мореплавателя Христофора Колумба и маньяка Сергея Головкина по прозвищу Фишер, история которого легла в основу одноименного сериала с Иваном Янковским. Одним из главным проектов новой компании станет российская версия цикла научно-популярных телепередач канала Discovery «Как устроена Вселенная?».

К созданию документальных проектов будут привлечены многие известные кинематографисты. В числе первых имен называются Федор Бондарчук, Вадим Демчог, Алексей Нилов и Михаил Горевой. Курировать работу НМГ ДОК будет заместитель гендиректора холдинга Владимир Тюлин.

Ожидается, что новые документальные фильмы и сериалы будут распространяться и на каналах и платформах «Национальной Медиа Группы».