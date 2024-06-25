Илья Найшуллер не будет снимать продолжение «Никто»
Автор: Илья Кувшинов
25 июня 2024
Ожидается, что его место займет Тимо Тьяджанто
У экшн-франшизы с Бобом Оденкерком сменился постановщик – Deadline сообщает со ссылкой на собственные источники, что Илья Найшуллер не вернется в режиссерское кресло сиквела НИКТО.
По информации издания, его место займет Тимо Тьяджанто (НОЧЬ ИДЕТ ЗА НАМИ). Сценарий картины вновь написал автор ДЖОНА УИКА Дерек Колстад. Сюжет продолжения пока держится в секрете.
Выход НИКТО 2 в американский прокат запланирован на 15 августа 2025 года.
Фото: кадр со съемок фильма НИКТО
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