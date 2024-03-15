Съемки «Никто 2» Ильи Найшуллера могут начаться в конце года
Автор: Илья Кувшинов
15 марта 2024
Об этом рассказала продюсер картины Келли Маккормик
Продюсер боевиков НИКТО с Бобом Оденкерком и ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ с Дэвидом Харбором надеется в скором времени приступить к работе над сиквелами обоих проектов. Об этом Келли Маккормик рассказала в интервью Collider на кинофестивале SXSW.
По ее словам, сейчас вовсю идет работа над сценариями обоих сиквелов, а дата начала съемок упирается в плотный график занятости актеров. Тем не менее, Маккормик предполагает, что работа над НИКТО 2 может начаться уже в конце этого года.
Над сюжетом продолжения трудится Дерек Колстад, автор первого фильма и сценарист ДЖОНА УИКА. Ожидается, что Илья Найшуллер также вернется в режиссерское кресло продолжения.
Фото: кадр из фильма НИКТО
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