Съемки «Никто 2» Ильи Найшуллера могут начаться в конце года

Об этом рассказала продюсер картины Келли Маккормик

Продюсер боевиков НИКТО с Бобом Оденкерком и ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ с Дэвидом Харбором надеется в скором времени приступить к работе над сиквелами обоих проектов. Об этом Келли Маккормик рассказала в интервью Collider на кинофестивале SXSW.

По ее словам, сейчас вовсю идет работа над сценариями обоих сиквелов, а дата начала съемок упирается в плотный график занятости актеров. Тем не менее, Маккормик предполагает, что работа над НИКТО 2 может начаться уже в конце этого года.

Над сюжетом продолжения трудится Дерек Колстад, автор первого фильма и сценарист ДЖОНА УИКА. Ожидается, что Илья Найшуллер также вернется в режиссерское кресло продолжения.

Фото: кадр из фильма НИКТО