К ежегодной акции «Ночь кино» присоединятся 14 стран БРИКС и СНГ

Мероприятие на этот раз пройдет 24 августа

24 августа пройдет ежегодная 9-ая всероссийская акция «Ночь кино». Мероприятие традиционно приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Помимо России, участие в акции также примут 14 стран БРИКС и СНГ. Фильмы будут показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдове и Туркменистане.

В этом году оператором акции выступит компания РОСКИНО. Планируется, что кинопоказы будут организованы на более чем 5 тысячах площадок в России и за рубежом.

Ежегодно для «Ночи кино» выбираются три яркие новинки российского кинематографа – на этот раз ими стали фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко, сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского и военная драма ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего.

Торжественное открытие «Ночи кино» состоится в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы в Москве 24 августа в 18:00. Вход на все показы в рамках акции – свободный. Более детальная информация доступна на официальном сайте мероприятия.