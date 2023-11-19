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Кристофер Нолан предложил бороться с исчезновением фильмов со стримингов

Автор: Илья Кувшинов

19 ноября 2023

Режиссер считает, что самым надежным медиа все еще остаются физические носители

Кристофер Нолан не доверяет стриминговым сервисам и поэтому призывает зрителей покупать картины на физических носителях. Режиссер заявил об этом в беседе с The Washington Post.

«В наше время существует большая опасность того, что, если проект существует только на стриминге – он может быть удален. Фильмы появляются и исчезают. Но домашний релиз никуда не денется. Мы, кинематографисты, с 1980-х годов считали это чем-то разумеющимся, но теперь мы должны удостоверится, что это будет продолжаться: если не на физических носителях, то хотя бы каким-то другим образом», – подчеркнул он.  

Нолан объяснил, что он не против изменений в том, как люди смотрят фильмы, и отметил, что процветание кинокультуры развивается благодаря новым инновациям. Однако «доступность вашей работы для зрителя» – это то, что необходимо защищать.

«Опасность для режиссеров, которую я имею ввиду – это исчезновение проектов со стримингов. Проекты могут пропадать навсегда или же на длительный период времени, что, безусловно, не является чьим-то сговором – это просто условия лицензионных соглашений с правообладателями. Мне кажется, что необходимо обратить внимание на исчезновение фильмов со стримингов и исправить происходящее – думаю, что очень скоро так и произойдет», – сказал постановщик.

Тема окончательного исчезновения проектов со стримингов стала крайне актуальной в последнее время. Например, в этом году Disney списала около $1,5 млрд после удаления более чем 70 сериалов с Disney+ и Hulu – среди них были и оригинальные проекты сервисов.

Фото: кадр со съемок фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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