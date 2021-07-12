Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии меняет даты проведения

Помимо конкурса полнометражных дебютов и короткометражного конкурса, в этом году будет представлено несколько спецпрограмм. Секция документальных фильмов об актуальных проблемах современности в этом году получила название «Как жить вместе» и посвящена вопросам сожительства, личного и глобального: в неё войдут фильмы об экологии, финансах, проблемах медиа и роли кино в этих процессах.

Другой внеконкурсный блок будет посвящен новому поколению хорроров, среди которых в последние годы особенно выделился жанр слоубёрнер. Кураторами программы «Фильмы из зловещей долины» выступили кинокритики Максим Селезнёв («Искусство кино») и Марат Шабаев («Люмос», «КиноПоиск»). Как и в прошлом году, важной частью фестиваля станет программа независимых фильмов, созданных в России за прошедший год — Made in Russia. Абсолютное большинство всех показов составят российские и петербургские премьеры. Полная программа фестиваля будет объявлена позднее.

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии стремится стать главной платформой дебютного кино в России и поддерживает оригинальные высказывания авторов, не боящихся экспериментов. Запуск фестиваля в формате трёхдневного превью состоялся в 2019 году, а первый конкурсный выпуск фестиваля должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии прошёл в сокращённом формате, сохранив конкурсную программу онлайн и часть офлайн-показов на острове Новая Голландия. Эхо фестиваля, в рамках которого были представлены фильмы-победители и часть премьерных показов, прошло в московском Музее современного искусства «Гараж».

Команда фестиваля: Александр Роднянский (президент), Алексей Артамонов (программный директор), Андрей Карташов (куратор конкурса короткого метра).

Фестиваль организован командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация».

12.07.2021 Автор: Виолетта Палий