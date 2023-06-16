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Фонд поддержки регионального кинематографа представит свои проекты на форуме «Новый вектор»

Автор: БК

16 июня 2023

Смотр состоится 28 июня – 1 июля

Фонд поддержки регионального кинематографа, анонсировавший проведение форума «Новый вектор» в Калининградской области 28 июня – 1 июля, проведет бесплатные показы своих кинолент, а также кинолент, снятых в ряде субъектов РФ и стран ближнего зарубежья. Показы пройдут в Светлогорске, в театре эстрады «Янтарь Холл».

В рамках программы «Фильмы Фонда поддержки регионального кинематографа» зрителям будут представлены 29 документальных короткометражных фильма и пять альманахов, получивших поддержку ФПРК по итогам конкурса «Россия – взгляд в будущее» в 2022 году. Все они отражают жизнь современной России – ее природные красоты, многообразие культур, неординарные характеры героев и причудливые переплетения их судеб.  

Это альманахи ДОМ В МОЕЙ ГОЛОВЕ – про семью лидера легендарной рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина; СДЕЛАНЫ В СИБИРИ, ВДОХНОВИТЕЛИ и ДЕЙСТВУЙ – про креативных жителей ряда российских регионов; КЛЮЧ К УСПЕХУ – история про молодых оперных артистов, прокладывающих себе путь на музыкальный олимп; а также короткометражные фильмы о медицинских работниках, благотворителях, людях рабочих профессий, хранителях культуры народов России и пр. С одной стороны, это истории обычных граждан, живущих рядом с нами, с другой, – занимательных своим нестандартным взглядом на жизнь и отношением к собственному делу. Подробнее с описанием фильмов можно ознакомиться на сайте ФПРК.

В рамках программы «Новое региональное кино» зрители увидят наиболее яркие картины российских кинематографистов, снятых в различных уголках нашей страны. В их числе: НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА Любови Борисовой, ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ Ислама Сатырова, МИКУЛАЙ Ильшата Рахимбая, ДУХ БАЙКАЛА Михаила Расходникова, 823-Й КИЛОМЕТР Амира Галиаскарова и Ирека Хафизова, ПОМИЛОВАНИЕ Айнура Аскарова, МОЛОДОСТЬ Дмитрия Давыдова, ТРОПА Михаила Кулунакова, ЧЕКАГО Николая Рыбникова, СЕРЕБРЯНЫЙ КРАЙ Дениса Череухо, ДОМ БЕЗ ДВЕРЕЙ Тео Гаглойты, MOMENTUM Павла Москвина, СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ Руслана Тавабилова, ХАЙБУЛЛА Рустема Шайхутдинова, ВИЗИОНЕР Всеволода Булавкина.

Расписание и регистрация на показы – на сайте кинофорума. В программу будут внесены изменения и дополнения.

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