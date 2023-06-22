Форум «Новый вектор» объявил деловую программу

Ключевым событием форума станет Конференция региональных кинокомиссий

Главным событием форума регионального кино «Новый вектор», который пройдет в Калининграде и Светлогорске с 28 июня по 1 июля, станет Конференция региональных кинокомиссий. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Калининградской области. Ожидается, что всего в форуме примцт участие порядка 200 делегатов из более чем 40 регионов России и стран Европы и Азии.

В трехдневной работе Конференции, организованной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, примут участие представители органов федеральной и региональной власти, ведущих киностудий страны, руководители продюсерских компаний, некоммерческих организаций, СМИ и так далее.

Работа форума начнётся в кинотеатре «Заря» в Калининграде с установочной сессии «Новые возможности регионального кинематографа». В центре внимания участников – современные тенденции развития регионального кинематографа в контексте процессов децентрализации киноиндустрии, создания окон новых возможностей для максимального использования потенциала креативной индустрии в субъектах РФ (кинопрокат регионального кино, развитие региональных киностудий, образование, инфраструктура, киносообщество, регулирование). К участию в экспертной сессии «Кинокомиссии: международный опыт» привлечены эксперты из Италии, Венгрии, других стран ближнего и дальнего зарубежья, специалисты РОСКИНО и фонда «Росконгресс».

За почти десятилетний период функционирования кинокомиссий в России (первая кинокомиссия заработала в 2016 г. во Владивостоке) сформировалась институция со своей спецификой и алгоритмом работы. Её представители поделятся лучшими практиками и обменяются опытом с зарубежными коллегами. Также участники обсудят условия, необходимые для того, чтобы кинокомиссии наиболее эффективно выполняли функции посредника между киноиндустрией и государством.

Экспертная сессия «Законодательные инициативы по развитию регионального кино» посвящена ключевым аспектам правового регулирования процессов, происходящих в рамках развития региональной киноиндустрии. В дискуссии примут участие представители органов государственной власти субъектов РФ, кинокомиссий, продюсерских центров, ведущих киностудий.

Ключевым событием Конференции региональных кинокомиссий станет пленарное заседание «Возможности и ограничения регионального кинематографа». В его работе примут участие представители Администрации Президента России, ФПРК, руководители российских регионов. Стратегические доклады участников заседания обозначат основные задачи развития регионального кинематографа на среднесрочную и долгосрочную перспективы как с позиций федеральных и региональных органов государственной власти, так и непосредственных участников кинопроцесса.

Финальной частью первого дня форума станет торжественное открытие мероприятия, на котором будет посмертно вручена награда «За вклад в развитие регионального кинематографа» культурологу, писателю и журналисту Кириллу Разлогову. Фильмом открытия форума «Новый вектор» станет документальная короткометражная картина Валентины Коровниковой «Чудомобиль» , снятая при поддержке ФПРК.

Форум продолжится 29 июня в Светлогорске на площадке театра эстрады «Янтарь-Холл».

Утреннюю программу открывает круглый стол «Сотрудничество России и СНГ в киноиндустрии: успехи, текущие проекты и перспективы». Среди участников дискуссии – представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, которые поделятся опытом, новыми возможностями и проблемами развития национальной кинематографии. В числе сквозных тем для обсуждения станут форматы сотрудничества между кинематографистами стран СНГ. Одной из таких перспективных форм является проведение региональных кинофестивалей – на круглом столе состоится презентация Международного Каспийского кинофорума.

Панельная дискуссия «Кино для бизнеса и бизнес для кино: условия инвестиционной привлекательности регионального кинематографа в России» посвящена актуальной проблеме привлечения инвестиций в киноиндустрию. Представители органов государственной власти, бизнеса, руководители продюсерских центров, режиссеры выразят свой взгляд на оптимальный формат отношений между региональным кинематографом и бизнес-структурами. В свою очередь представители органов государственной власти ответят на вопрос – как государство через правовые и финансовые механизмы может стимулировать инвестиции в кинопроизводство.

Дискуссионная сессия «Перспективы развития кино на Дальнем Востоке и в Арктике» соберет на своей площадке специалистов-практиков: представителей министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, руководителей ведущих региональных киностудий и продюсерских центров.

Проблемы конкурентоспособности, привлечения инвесторов, организация кинопроцесса в сложных природных условиях, экологическое измерение и актуальные инструменты поддержки местного кинопроизводства, продвижение регионального кинопродукта на российский и международный рынки – все эти сюжеты найдут свое отражение в выступлениях сессионных спикеров.

Презентационный блок мероприятия будет представлен тремя кейсами: «Образовательные программы для регионов»; проект «Кинокарта России»; проект «Русский док: история и современность». Эти проекты отражают различные направления развития современной киноиндустрии, но их объединяет наличие регионального измерения как важного инновационного компонента. В презентациях участвуют российские отраслевые издания: «Кино-Театр.Ру», MovieStart, руководители крупнейших образовательных российских структур, проектов «Кинорезерв» и Art Masters.

Дискуссионная сессия «Социально-преобразующий контент. Новые смыслы. Новое время», посвящена обсуждению содержательной составляющей современного регионального процесса. Этот фактор определяет широту и многообразие профессиональных интересов приглашенных спикеров. Среди них – создатели онлайн-кинотеатров детского и семейного кино, руководство Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов, руководители телеканалов, представители Министерства культуры Российской Федерации.

На круглом столе «Информационная поддержка региональных проектов» планируется обсуждение одной из самых актуальных тем повестки форума – механизмов привлечения внимания к региональным проектам через инструменты современных медиа.

Завершится деловая часть форума рядом мероприятий, концептуально наполняющих его повестку новыми смыслами.

Презентация региональных киностудий направлена на укрепление межрегиональных связей представителей отрасли. Этот вопрос обсудят также и участники круглого стола, посвященного развитию региональных отделений Союза кинематографистов России. В ходе питчинга региональных стартапов участникам будет представлено 12 новейших цифровых разработок, потенциально применимых в сфере киноиндустрии и медиапотребления. Участники презентации Фестиваля регионального кино о туризме обсудят перспективы взаимодействия сферы туризма и киноотрасли.

Итоги форума и Конференции региональных кинокомиссий будут подведены в рамках пресс-конференции 30 июня в 18:00. В числе спикеров – министр культуры Калининградской области Андрей Ермак, председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына, ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, заместитель исполнительного директора ФПРК Дмитрий Якунин, заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, секретарь Президиума Совета представителей регионов России при Президенте РФ и Правительстве РФ Николай Новиков, директор Международного кинофестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин. Модератор – директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев.

В дни работы форума «Новый вектор» также пройдут образовательные программы и некоммерческие показы фильмов регионального производства, в том числе снятые при поддержке ФПРК. Аккредитация – через форму на сайте мероприятия.

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