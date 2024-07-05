В форуме «Новый вектор» примут участие 18 киностудий и 20 кинокомиссий России

Мероприятие откроется в понедельник, 8 июля

В понедельник, 8 июля, в Светлогорске начнет свою работу II Форум регионального кинематографа «Новый вектор».

Участие в мероприятии, организованном при поддержке Правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив, примут представители органов государственной власти, киноиндустрии, деятели культуры, IT сферы и многие другие. Деловую программу форума составит Конференции кинокомиссий России, в которой примут участие более 20 кинокомиссий из разных субъектов страны.

На «Новом векторе» также соберутся представители киностудий, действующих в разных регионах страны, которые представят свои проекты экспертам киноиндустрии. Среди тем, которые будут обсуждаться в рамках форума – «Модели развития регионального кинематографа», «Возможности для кинематографистов из регионов», «Кинематограф в эпоху цифрового ренессанса», «Фестиваль как драйвер развития кинематографа в регионе» и «Социально-преобразующий контент».

Гости мероприятия в числе первых увидят фильм КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ Владимира Котта, снятого в Пермском крае. Помимо этого, в программу некоммерческих показов вошли восемь полнометражных фильмов – ЧУМА Дмитрия Давыдова, ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского, ТИМИР Николая Корякина, ДЕТСТВО, КОТОРОЕ МЫ НЕ ЗНАЛИ Алексея Романова, БЕРИ ДА ПОМНИ Байбулата Батуллы, СУВОРОВЕЦ 1944 Дениса Казанцева, ПАПАША В БЕГАХ Алексея Южакова и ПРОДАВЕЦ СЧАСТЛИВОЙ ПИЦЦЫ Алексея Романова.

Также в программе киносмотра – 17 короткометражных фильмов, 10 документальных и 13 анимационных, предоставленных региональными киностудиями. Расписание и регистрация на кинопоказы – на сайте мероприятия.