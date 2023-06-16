О скрытых достопримечательностях Петербурга расскажут на канале «Неизвестная Россия»

Соглашение подписано между руководством города и телекомпанией НТВ

Телекомпания НТВ (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и комитет по туризму Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках расскажут о наименее известных культурно-исторических объектах города, чтобы повысить их узнаваемость, привлечь туристов со всей страны и рассказать им о значимых, но не столь знаменитых по сравнению с хрестоматийными достопримечательностях северной столицы.

Совместная работа будет осуществляться в на основании канала «Неизвестная Россия», запущенного НТВ 15 мая этого года.

«Самый главный туристский продукт Петербурга – это его особая неповторимая атмосфера, то, чем город живет и дышит. Все это мы постарались объединить в проекте «Новая туристская география». Вы увидите, в Петербург можно возвращаться вновь и вновь, всякий раз удивляясь, восхищаясь, очаровываясь и убеждаясь – это город, где рождается хорошее настроение», – комментирует председатель комитета по туризму Сергей Корнеев.

Основа сетки телеканала «Неизвестная Россия» – документальные проекты компании НТВ и ее партнеров. «Неизвестная Россия» постарается открыть жителям страны новые интересные туристические маршруты, достопримечательности и заповедники. Отдельное место, как планируется, займет показ фильмов об этнических группах России, их национальных традициях, языке и культуре.

В мае гендиректор НТВ Алексей Земский анонсировал запуск проекта «Неизвестная Россия» так: «Мы будем показывать Россию такой, какая она есть, — великой страной с богатой историей и талантливыми людьми».