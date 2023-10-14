Историк кино Наталья Нусинова получила почетную награду на итальянском кинофестивале

Она стала вторым лауреатом из России после киноведа Наума Клеймана

Итальянский кинофестиваль немого кино Le Giornate del Cinema, почитаемый киноархивистами со всего мира, 13 октября вручил почетную награду им. Жана Митри историку кино Наталье Нусиновой.

Она стала вторым лауреатом из России после киноведа и создателя отечественного Музея кино Наума Клеймана, получившего статуэтку в 1994 году.

Премия вручается в рамках смотра с 1986 года – ее обладателями обычно становятся киноархивы, архивисты, кинореставраторы и киноведы за особый вклад в научные исследования в области истории кино. Награда носит имя Жана Митри – первого президента кинофестиваля и выдающегося историка кино.

Фото: соцсети Натальи Нусиновой