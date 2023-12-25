Стивен Содерберг отказался снимать новых «Друзей Оушена»

Сценарий четвертого фильма написали Джордж Клуни и Грант Хеслов

Warner Bros. придется искать нового режиссера для продолжения криминальной франшизы о Дэнни Оушене – по сообщению The Playlist, постановщик оригинальной трилогии Стивен Содерберг отказался возвращаться к проекту.

Стоит отметить, что режиссер неоднократно говорил, что не видит смысла в еще одном фильме после смерти Берни Мака в 2008 году, однако инсайдеры утверждают, что Джордж Клуни и его партнер по компании Smokehouse Pictures Грант Хеслов предложили Содербергу почитать сценарий четвертого фильма. Тот вежливо отказался, но дал проекту свое благословение.

Авторами сценария новой части выступили сами Клуни и Хеслов, которые сделали уже не один проект вместе.

Фото: кадр со съемок фильма ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА