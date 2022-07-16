Очная защита дебютных фильмов в Минкультуры. День второй

Экспертам представили 32 проекта

Во второй день к личным историями, сюжетам о взрослении и поиске себя добавились проекты о различных формах насилия и молчаливом безучастии его свидетелей. Также важным мотивом для дебютантов становится дорога – как способ раскрыть человеческие отношения и сблизить героев.

Актриса Маруся Фомина представила свой режиссерский дебют, драму СЛОН. Это история любви русского офицера, которому в 1929 году на Соловках выделили три дня на свидание с женой перед расстрелом. Фильм рассказывает о силе и мужестве героя, несломленного в сложнейших обстоятельствах. Главные роли исполнят Антон Риваль и Лиза Янковская. Продюсерами выступят Сергей Бондарчук и Анастасия Корецкая, худрук – Федор Бондарчук. Сценарий написали Тихон Корнев и Игорь Поплаухин. Производством занимается «Студия Видеопрокат». На большие экрану картину выпустит «Централ Партнершип» в 2024 году.

Компания «Русское Возрождение» представила первый национальный алтайский проект, этническую драму ВОЛКИ. История основана на реальных событиях. По сюжету, молодой юноша и влиятельный бай влюблены в одну девушку. Девушка выбирает юношу, опозоренный бай в ответ истребляет всю семью, в живых остаются только дети. Режиссер – Михаил Кулунаков, продюсер – Алла Разуваева, худрук – Александр Велединский. Бюджет проекта составляет 72 млн рублей, запрашивают 50 млн.

«Монументал Вижн» заявила драму, роуд-муви ЗАМОРЫШ. По сюжету, тринадцатилетний Кирилл живет в поселке со своей мамой. Он родился недоношенным – из-за разбитой дороги скорая не успела доехать до его матери – и с детства находится под наблюдением врачей. Отец Кирилла сбежал с деньгами, которые весь поселок собирал на эту дорогу. Мальчик решает найти отца и отправляется с мамой в Москву. Через анимацию будут показаны фантазии героя, его внутренний мир. Это история взросления – маленький «заморыш» превращается в сильного взрослого мужчину. Режиссером станет Марк Горобец, продюсируют Дмитрий Пристансков, Михаэль Шлихт. Картина будет сниматься под художественным руководством Игоря Толстунова.

«Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» представил две картины. В криминальной трагикомедии ДЕЛО ДЕДА МОРОЗА молодой вор переодевается Дедом Морозом и вместе с восьмилетней Снегурочкой грабит квартиры заказчиков. Это будет бадди-муви взрослого с ребенком, где детская непосредственность столкнется со взрослым матерым характером. Источниками вдохновения называют фильмы БУМАЖНАЯ ЛУНА, ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ, ПЛОХОЙ САНТА. Режиссером заявлен Серафим Чихладзе, продюсером – Федор Попов, худруком – Александр Котт.

Подростковая драма СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ расскажет о любовном треугольнике между старшеклассниками. По сюжету, героиня переходит в новую школу и решает провести там эксперимент – подружить агрессивного одноклассника и его жертву, но в процессе влюбляется в них обоих. Дерзкая по замыслу картина расскажет о первой любви, буллинге, отношениях с родителями и миром взрослых. Референсами называют КУКОЛКУ Исаака Фридберга, КЛАСС КОРРЕКЦИИ, МЕЖСЕЗОНЬЕ, ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ. Режиссером заявлена Светлана Сигалаева, худруком – Владимир Хотиненко.

«Кинокомпания Телесто» представила драмеди ЛЮСЯ-УРАГАН с Алисой Железняк в главной роли. По сюжету, кассир из супермаркета Люся втайне мечтает о стендапе, но боится сцены. У нее появляется альтер эго, которое заставляет ее преодолеть свой страх. Фильм рассказывает о конфликте с собственным внутренним голосом и о том, как поверить в себя. В основе сценария лежит личная история режиссера картины Луизы Серегиной. Референсами называют БЕРДМЭН по стилю исполнения, «Дрянь» по героине и ее внутреннему конфликту, «Русскую матрешку» по характеру персонажа. Продюсером выступает Елена Гликман, худруком – Владимир Карабанов. Съемки намечены на весну следующего года, релиз ­– на 2024 год.

Алексей Филимонов и Юрий Кузнецов сыграют в основанной на реальных событиях драме ЛЮБОВЬ ДОЛГОТЕРПИТ. По сюжету, Георгий пишет убийце своей дочери в тюрьму, чувствуя необходимость простить его, а потом приглашает жить к себе в поселок. Вскоре там пропадает молодая девушка и подозрение падает на убийцу. Фильм о том, что любовь – это тяжелый труд, путь к прощению мучителен, но необходим. Еще одна важная тема – неготовность общества к состраданию. Производством занимается «Росс Медиа». Режиссером станет Глеб Росс, продюсером – Вячеслав Росс. Худрук – Александр Котт. Сценарий картины выиграл Петербургский питчинг дебютантов.

«Санрайз Пикчерс» заявила драму ФАНАТКА Ксении Пчелинцевой. По сюжету, пятнадцатилетняя Аня выигрывает приглашение на личную встречу в Москве с солистом любимой зарубежной рок-группы. В фанатичном стремлении увидеть своего кумира она постепенно теряет связь с реальностью. Проект стал одним из победителей программы EAVE on Demand, что позволило ему привлечь итальянских сопродюсеров. Художественными руководителями стали Павел Лунгин и Ирина Волкова, продюсером – Элла Касаткина. Бюджет проекта составляет 39 млн рублей, запрашивают 26,8 млн.

«Синема Ворлд» представила семейный приключенческий фильм с элементами детектива ТАЙНА СТАРОГО ПИСЬМА. По сюжету, двенадцатилетний Митя находит на чердаке старые послевоенные письма прадеда и начинает разбираться в прошлом, чтобы вернуть доброе имя прадеда. Референсами называют «Кортик» и «Бронзовую птицу». Режиссером станет Галина Попова, продюсером – Владимир Тихомиров. Худрук – Алексей Поярков.

Компания «Смарт Фильм» заявила психологический триллер УБЕЖИЩЕ с Дарьей Мельниковой в главной роли. По сюжету, Ира, переживающая болезненный развод и конфликт с сестрами, пытается разобраться, кто и зачем спрятал ее ребенка в лесу. Она добирается до правды, которая оказывается страшнее любых предположений. Фильм раскрывает темы насилия, равнодушного бездействия и проживания психологической травмы. Референсами по истории называют фильмы ПОМНИ, ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ, сериалы «Хрустальный», «Настоящий детектив», «Острые предметы». Режиссером выступает Станислав Эрклиевский, продюсерами – Михаил Курбатов, Анна Курбатова. Худрук – Ираклий Квирикадзе. Релиз запланирован на 2024 год.

Трагикомедия БАЛЕРИНА станет дебютом не только для Татьяны Жуковой, но и для компании «СРГ Студия». Продюсеры – Сергей Андреев, Анна Королева, худрук – Николай Лебедев. По сюжету, бывшая артистка кордебалета вынуждена приехать помочь отцу, с которым не общалась много лет. Фильм исследует темы семейных ценностей, восстановления культуры, реализации мечты. Референсами называют картины ОТЕЦ по отношениям престарелого отца в деменции и взрослой дочери, ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ – по атмосфере, НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ и ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ – по хореографии танцев. Бюджет проекта составляет 60,8 млн рублей, запрашивают 42,6 млн рублей. Релиз намечен на 2024 год.

«Стар Медиа Дистрибьюшн» заявила драмеди с элементами роуд-муви НА ОБОЧИНЕ. Автор сценария и режиссер – Майя Ветрова, продюсер – Филипп Брусникин, худрук – Наталия Мещанинова. По сюжету, неудачливая актриса и ее сын, которого вырастила бабушка, отправляются автостопом в Москву. Поездка становится для них путешествием навстречу друг другу. Референсом по стилистике называют ЧУДЕСА Аличе Рорвахер, по главной героине – МАМОЧКА Ксавье Долана. Бюджет – 46,4 млн рублей.

«Старт Студио» представила драму СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ о североосетинской деревне во время Великой отечественной войны. Два мальчика подговаривают почтальона-ровесника не приносить похоронки, «черные бумаги», адресатам до конца войны. Референсами называют ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ Терренса Малика по образу сельской пасторали и ИВАНОВО ДЕТСТВО Андрея Тарковского по влиянию войны на детей. Режиссер – Анатолий Колиев, продюсер – Георгий Шабанов. Худрук – Клим Шипенко. Сценарий Алана и Анатолия Колиевах основан на личной истории. Фильм будет сниматься на осетинском языке. Бюджет проекта составляет 51,1 млн рублей, запрашивают 35 млн.

Михаил Кричман станет художественным руководителем драмы ВЫ МЕНЯ ВИДЕЛИ? «Студии +1». По сюжету, семья ищет пропавшую уже полтора года назад четырнадцатилетнюю Лену, что приводит к тому, что от обиды на родителей сбегает и старшая дочь. Фильм говорит о потере близкого человека, проживании горя и вины. Референсами по настроению называют АРИТМИЮ, КУПЕ №6, ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ – фильмы говорят на тяжелые темы, но оставляют после просмотра надежду. Автор сценария и режиссер – Екатерина Волкова, продюсер – Игорь Капустин. Бюджет проекта – 64 млн рублей, запрашивают 44,8 млн.

Режиссер монтажа фильмов Владимира Котта Дмитрий Суворов представил режиссерский дебют по собственному сценарию, мелодраму СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ. По сюжету, Насте слегка за 20 и она борется со стереотипами о взрослении, попутно пытаясь понять, как жить эту жизнь и не пожалеть в конце. Фильм рассказывает про поиск себя и своего места в мире. Референсами называют картины про молодость, взросление и первые ошибки – ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ, МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, МИЛАЯ ФРЭНСИС. Производством занимается студия «КиноПРОБА», продюсирует Юрий Обухов. Худрук – Владимир Хотиненко. Бюджет картины 61 млн рублей, запрашивают 40 млн.

Студия LookFilm представила картину СЕКЦИОННАЯ Георгия Болдугерова. Подюсирует Александр Плотников, худрук – Бакур Бакурадзе.

Студия «Пассажир» заявила фильм о деревенских мальчиках ВЫШЕ НОГИ ОТ ЗЕМЛИ Натальи Постоваловой. Продюсером выступает Лиза Антонова, худрук – Александр Миндадзе. Референсами называют ПАЦАНОВ Динары Асановой, ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА по цветовому решению, НАШ ОТЕЦ по способу съемки. Бюджет проекта составляет 73,6 млн рублей, запрашивают 49,7 млн рублей. Картина уже участвовала на очной защите в 2020 году.

Компания «Арк Пикчерс» представила режиссерский дебют театрального режиссера Юрия Муравицкого, комедийный детектив ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ по одноименной пьесе Константина Костенко. По сюжету, из пункта А выехал велосипедист, но до пункта Б он не добрался. На его поиски отправляется следователь. История

разворачивается внутри школьной задачки по математике. Продюсер – Егор Одинцов, худрук – Владимир Котт. Бюджет проекта – 61,7 млн рублей, запрашивают – 43 млн. Дистрибьютором проекта станет «Пионер».

Блок проектов, претендующих на полное финансирование, открыл режиссерский дебют пилота (!) Артура Матвеева по собственному сценарию, остросюжетная драма РЕЙС. Основанный на реальном опыте сюжет расскажет историю перелета из Москвы в Красноярск, где бушует невиданная метель. Референсами называют ТЕРМИНАЛ и ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. Продюсирует Юрий Обухов, худрук – Николай Лебедев. Производством занимается «Каро Продакшн» Бюджет составляет 75,1 млн рублей, запрашивают 50 млн.

«Кинокомпания 29 февраля» представила дебют еще одного театрального режиссера Антона Бутакова по пьесе Ярославы Пулинович БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ. Продюсируют Дмитрий Воробьев и Алексей Федорченко, последний также заявлен худруком. По сюжету, ровесник ХХ века, главный герой Веня вспоминает прожитую жизнь: он помнит, как шла экспроприация после Октября, как семья выживала в Ленинградскую блокаду, наблюдает, как родня борется за жизнь в новейшее время. Он не участвует в истории, но является ее неотъемлемой частью и задается вопросом, в чем смысл его жизни?

Кинокомпания СТВ представила роуд-муви, комедию ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! по пьесе Татьяна Загдай «Человек в закрытой комнате». По сюжету, Жанна приезжает в родной город к умирающему отцу, с которым не общалась последние 20 лет, но не успевает застать его в живых. Труп отца внезапно оживает и требует провести последний день вместе. Фильм поднимает тему отцов и детей, которые не смогли найти общий язык в течение жизни. Роль отца исполнит Павел Майков. Режиссером выступит Александра Лупашко, продюсирует Сергей Сельянов. Худрук – Александр Войтинский.

«Марс Медиа» представила драму САХАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК Яны Чиж. По сюжету, в поселке Сахарном в Башкортостане после того, как отец попадает в тюрьму, а мать умирает, Олега и Асю отправляют в детский дом на 4 года, пока их не забирает старшая сестра. Чтобы уехать из поселка, надо заработать много денег, поэтому Олег устраивается водителем к местным бандитам. Референсы по визуальному воплощению – ТЕЛО ХРИСТОВО, ОТРОЧЕСТВО – по детским переживаниям. Продюсерами выступают Рубен Дишдишян и Лариса Блажко, худрук – Юрий Быков. Бюджет проекта составляет 71 млн рулей, запрашивают 60 млн. Релиз запланирован на 2024 год.

ТПО РОК заявила фильм-притчу НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ Ренаты Джало о людях, с давних времен пытавшихся сконструировать крылья и взлететь над землей. По словам продюсера и худрука Алексея Учителя, Джало обладает особым взглядом на жизнь и является ярким и оригинальным режиссером. В этой картине она изучает психологию времени и истории и мотивы людей, знавших об обреченности их затеи. Референсами называют ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ, ИСТОРИЯ МОЕЙ СМЕРТИ, МАЛЬМКРОГ.

Киностудия «Ленфильм» представила два проекта. Поэтическое кино в жанре магического реализма с элементами триллера СТЕПНАЯ ГАДЮКА Екатерины Скакун рассказывает о женской природе, исследует роль женщины в современной обществе, ее функции, самоидентификацию, поиск себя. По сюжету, смелая и неунывающая Галина занимается ремонтами в квартирах, любит мужа и сына. Муж – преподаватель в университете, считает, что она ему неровня, и хочет уехать из Астрахани. Сын, взрослея в такой семейной матрице, приобретает пренебрежительное отношение к матери. В момент серьезной опасности героиня превращается в степную гадюку, персонаж местного фольклора. Продюсируют Федор Щербаков и Андрей Апостолов, худрук – Дарья Жук.

Драму СКОРО БУДУ. СЧАСТЬЕ Маргариты Фильчиной Андрей Апостолов называет «русской МАГНОЛИЕЙ или СУКОЙ-ЛЮБОВЬ». Структурно фильм состоит из четырех новелл, каждая из которых самостоятельна, но завязана в общий узел через героев и стартовое событие. По сюжету, Женю обманывают при аренде квартиры. Вместо помощи ее парень Дима отправляется грабить банк. Хозяйка квартиры Лена идет на обман, чтобы спасти своего сына от смерти, а участковый, серый кардинал квартирной схемы, – свою любовь. Фильм рассказывает о том, как незаметна грань, за которой начинается зло, как легко ее перешагнуть и найти оправдание. В качестве референсов рассматривают фильмы Алехандро Гонсалеса Иньярриту и Гая Риччи. Худрук проекта – Дмитрий Тюрин.

«Тим Филмз» представила комедийную драму, роуд-муви УЖЕ НЕ БОЮСЬ о первой любви смертельно больных подростков. Познакомившись в больнице, они отправляются к морю – из Москвы на север, в Мурманск. Режиссерами выступят Теймур Джафаров и Антон Ланшаков, автор короткометражки «Улыбка» с Уиллемом Дефо. Продюсером станет Теймур Джафаров, худруком – Жора Крыжовников. Референсами называют ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ, ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ.

Компания ШНДЗГН представила драму НЕРОЖДЕННЫЙ с Александром Балуевым в главной роли. По сюжету, в октябре 1993 года у Останкинского телецентра переплетаются судьбы страны, неоконченного фильма БОРИС ГОДУНОВ и журналистки Лизы. Референсами называют ПРЕМЬЕРУ Джона Кассаветиса, ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ Владимира Хотиненко, ПРИЗРАК Романа Полански. Режиссером выступит Мария Рейзен, продюсером – Георгий Лордкипанидзе. Худрук – Владимир Хотиненко. Бюджет проекта – 79,8 млн рублей, запрашивают 50 млн. На большие экраны фильм выпустит «Парадиз».

Компания «ЭМАЙ Энтертейнмент» заявила режиссерский дебют художника-постановщика анимации Алексея Балашова, семейный фильм МИР, В КОТОРОМ Я ЕСТЬ. По сюжету, мальчик Тим живет в детдоме и пытается скрыться от серого и циничного мира в мире своих фантазий. Однажды над детским домом нависает беда, и Тим неожиданно всех спасает. В картине будут совмещаться анимация и игровые съемки. Референсами называют РУСАЛКУ, КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ, НАУКУ СНА. Продюсирует картину Максим Перекотин, худрук – Александр Карпиловский.

Продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют» представил два проекта. В драме о школьной травле 110 (Статья 110 УК РФ «Доведение до самоубийства») после гибели 15-летней школьницы ее одноклассники принимают решение молчать о причинах произошедшего. Фильм говорит о безмолвии свидетелей насилия, которое поощряет агрессию, равнодушии взрослых. Смысловыми референсами называют ЧУЧЕЛО, МОЛЧАНИЕ, ТЕСНОТУ, КЛАСС КОРРЕКЦИИ. Источники вдохновения по стилистике – ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ. Автор сценария и режиссер – Илья Михеев, продюсер – Наталья Горина. Худрук – Константин Лопушанский. Бюджет проекта – 60 млн рублей, запрашивают 60 млн.

В подростковой драме ЛАПИН 15-летний Валя Лапин после развода родителей переезжает с матерью в провинциальный город, но планирует вскоре переехать к отцу в Канаду. Он принимает решение затаиться, выждать в ожидании этого переезда. В духе ленинградской школы, но в современном ключе картина исследует тему взросления, взаимоотношений с родителями и обществом. Референсами в визуальной стилистике называют МАМОЧКУ Ксавье Долана, серию фотографий Джулии Уайлд. Режиссерами заявлены Владислав Краснослободцев и Анастасия Краснослободцева. Худрук – Светлана Мельникова. Бюджет проекта составляет 52,8 млн рублей, запрашивают 100% поддержки.

«ВолгаКиноЛокейшн» представила музыкальный фильм ПОЮЩАЯ ПОД ЗЕМЛЕЙ. По сюжету, оперную певицу похищает сумасшедший поклонник и держит ее в бункере. Музыка и чувство юмора помогают ей справиться с обстоятельствами. Режиссером выступает Леонид Гардаш, продюсером – Александр Крутов. Худрук – Владимир Хотиненко. Бюджет проекта составляет 60 млн рублей. Компания подавала проект в прошлом году, с тех пор он стал более музыкальным.

Компания «Инфинити Клаб Продакшн» также представила прошлогодний проект о детском лагере, который сильно трансформировался под актуальные запросы государства. В приключенческом фильме ПИОНЕРИЯ детей отправляют в секретный лагерь с оригинальными методами воспитания. Проект должен повысить дух патриотизма среди молодежи. В фильме будут сниматься Максим Лагашкин, Роман Курцын, Олег Тактаров. Референсами называют АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ХОЛОП, КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА. Режиссером станет Анна Потапова, продюсерами – Ксения Архипова, Михаил Погосов, Иван Архипов. Худрук – Александр Якимчук.