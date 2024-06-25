Андрей Золотарев и Егор Корешков станут кураторами лабораторий фестиваля кинодебютов «Одна шестая»

Смотр пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге

Организаторы III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, открыли прием заявок в сценарную и актерскую лаборатории.

Кураторами проектов станут сценарист Андрей Золотарев и актер Егор Корешков.

Отмечается, что свои работы в сценарную лабораторию могут прислать начинающие драматурги в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более двух реализованных киноработ.

Участниками актерской лаборатории, в свою очередь, могут стать профессиональные актеры театра и кино в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более трех кинопроектов.

Организаторы «Одной шестой» готовы оплатить проезд в Екатеринбург и проживание в городе авторам шести лучших сценарных заявок и шести актерам.

Подать заявку на участие можно до 17 июля. Шорт-лист будет опубликован в официальных соцсетях фестиваля 19 июля.